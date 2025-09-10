DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Acidente

Carro capota na via Anchieta e mobiliza bombeiros

Equipes da Ecovias e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atenderam a ocorrência no local. Ainda não há informações sobre vítimas

Natasha Werneck
10/09/2025 | 10:37
FOTO: Google Earth (Imagem ilustrativa)
FOTO: Google Earth (Imagem ilustrativa)


Um carro capotou por volta das 9h desta terça-feira (10) na via Anchieta, na altura do km 12, sentido Litoral.

De acordo com as informações iniciais, o veículo seguia pela faixa 2 quando tentou mudar para a faixa 1, perdeu o controle e bateu contra a mureta de proteção, vindo a capotar em seguida.

Equipes da Ecovias e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atenderam a ocorrência no local. Ainda não há informações sobre vítimas.

Trânsito

Segundo a Ecovias, às 10h35 havia pontos de lentidão na Anchieta, sentido São Paulo, entre os kms 19 e 17 e entre os kms 13 e 10, ambos por excesso de veículos.

Na Rodovia dos Imigrantes, também sentido São Paulo, o tráfego apresentava lentidão do km 19 ao 14, enquanto nos demais trechos a movimentação era normal.

As interligações Planalto e Baixada, além das rodovias Cônego Domênico Rangoni, Padre Manoel da Nóbrega e Piaçaguera-Guarujá, registravam trânsito normal.


