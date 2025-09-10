DGABC
Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Ocorrência

Homem fica ferido em capotamento de carro em São Bernardo

O ferido foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Urgência de São Bernardo. Duas viaturas participaram da ocorrência

Natasha Werneck
10/09/2025 | 10:26
FOTO: André Henriques | DGABC (Imagem ilustrativa)
FOTO: André Henriques | DGABC (Imagem ilustrativa)


Um homem ficou ferido após o capotamento de um veículo na manhã desta terça-feira (10), em São Bernardo. O acidente ocorreu por volta das 9h30, na Rua Soabrinho, número 42.

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), a vítima chegou a ficar debaixo do carro e foi retirada por transeuntes antes da chegada das equipes de resgate. O homem foi ejetado do veículo, mas estava consciente e orientado no momento do atendimento. Ele sofreu fratura no metatarso do pé esquerdo.

O ferido foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Urgência de São Bernardo. Duas viaturas participaram da ocorrência.


