Homem fica ferido em capotamento de carro em São Bernardo

Um homem ficou ferido após o capotamento de um veículo na manhã desta terça-feira (10), em São Bernardo. O acidente ocorreu por volta das 9h30, na Rua Soabrinho, número 42.



Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), a vítima chegou a ficar debaixo do carro e foi retirada por transeuntes antes da chegada das equipes de resgate. O homem foi ejetado do veículo, mas estava consciente e orientado no momento do atendimento. Ele sofreu fratura no metatarso do pé esquerdo.



O ferido foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Urgência de São Bernardo. Duas viaturas participaram da ocorrência.