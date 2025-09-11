DGABC
Nacional Titulo No Brasil

Em dois anos, 6,5 milhões de famílias deixaram linha da pobreza

Em termos individuais, esse número representa um contingente de 14,17 milhões de pessoas

Da Agência Brasil
10/09/2025 | 09:09
Compartilhar notícia
FOTO: Paulo Pinto/Da Agência Brasil
FOTO: Paulo Pinto/Da Agência Brasil


No Brasil, cerca de 6,55 milhões de famílias deixaram a linha da pobreza nos últimos dois anos. Em termos individuais, esse número representa um contingente de 14,17 milhões de pessoas.

A constatação está em uma análise de famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) e divulgada pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento Social).

O CadÚnico considera como linha da pobreza famílias com renda de até R$ 218 por pessoa. Em 2023, o cadastro tinha 26,1 milhões de famílias nessa faixa de renda. Em julho de 2025, a quantidade foi reduzida para 19,56 milhões, diminuição de 25%.

O levantamento foi realizado pela Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único. De acordo com secretário da pasta, Rafael Osório, a diminuição de famílias com renda inferior a R$ 218 por pessoa é explicada por três fatores, como avanço de programas sociais, melhoria do mercado de trabalho e processo de qualificação do CadÚnico, que passou a incorporar automaticamente dados sobre a renda formal dos trabalhadores.

