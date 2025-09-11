Em dois anos, 6,5 milhões de famílias deixaram linha da pobreza

No Brasil, cerca de 6,55 milhões de famílias deixaram a linha da pobreza nos últimos dois anos. Em termos individuais, esse número representa um contingente de 14,17 milhões de pessoas.

A constatação está em uma análise de famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) e divulgada pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento Social).

O CadÚnico considera como linha da pobreza famílias com renda de até R$ 218 por pessoa. Em 2023, o cadastro tinha 26,1 milhões de famílias nessa faixa de renda. Em julho de 2025, a quantidade foi reduzida para 19,56 milhões, diminuição de 25%.

O levantamento foi realizado pela Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único. De acordo com secretário da pasta, Rafael Osório, a diminuição de famílias com renda inferior a R$ 218 por pessoa é explicada por três fatores, como avanço de programas sociais, melhoria do mercado de trabalho e processo de qualificação do CadÚnico, que passou a incorporar automaticamente dados sobre a renda formal dos trabalhadores.

LEIA TAMBÉM:

Defesa Civil terá resposta rápida a desastres com novo protocolo