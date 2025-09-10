Defesa Civil terá resposta rápida a desastres com novo protocolo

A Defesa Civil Nacional reforça sua capacidade de resposta a desastres com a assinatura de dois protocolos de atuação integrada pelo MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) junto aos ministérios da Defesa e da Justiça e Segurança Pública. Os documentos foram publicados nessa terça-feira (9) no DOU (Diário Oficial da União).

O acordo com o Ministério da Defesa permitirá que o MIDR utilize recursos militares em situações de emergência, como tropas, aeronaves, embarcações e caminhões. “Com esse protocolo, será possível acionar meios do MD para ações de resposta, busca e salvamento e combate a incêndios, aumentando significativamente nossa capacidade operacional”, explicou Rafael Felix, coordenador-geral de gerenciamento de desastres da Defesa Civil Nacional. Os custos das operações serão pagos pela própria Defesa Civil, garantindo agilidade nas ações, mesmo sem recursos próprios imediatos.



Já o protocolo com o Ministério da Justiça prevê a mobilização de equipes formadas por bombeiros estaduais e o uso de aeronaves das corporações e das polícias militares em regiões afetadas por desastres. Segundo Felix, a medida visa fortalecer a articulação entre diferentes forças e otimizar a resposta em eventos críticos.



Com esses protocolos, a Defesa Civil amplia a integração entre órgãos federais, militares e estaduais, acelerando a ajuda às populações em situações de risco e potencializando a eficiência das operações emergenciais.