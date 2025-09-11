Em vantagem, Corinthians define vaga na semi da Copa do Brasil

O primeiro confronto, em Curitiba, terminou com vantagem da equipe do Parque São Jorge, por 1 a 0, o que lhe garante o direito de jogar pelo empate para avançar à semifinal
Em seus domínios, o Corinthians busca ampliar a vantagem diante do Athletico-PR, às 21h30 desta quarta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro confronto, em Curitiba, terminou com vantagem da equipe do Parque São Jorge, por 1 a 0, o que lhe garante o direito de jogar pelo empate para avançar à semifinal.
Após eliminar o Novorizontino na terceira fase e o Palmeiras nas oitavas de final, o Timão busca chegar às semifinais do torneio pelo quarto ano consecutivo, e quem sabe assim, conquistar novamente o título da Copa do Brasil, o que não acontece desde 2009. A equipe do técnico Dorival Júnior vai poder finalmente contar com Yuri Alberto, Garro e Depay.
Já o Furacão precisa aplicar dois ou mais gols para se classificar diretamente. Se vencer por apenas um de diferença, a decisão será nos pênaltis. o técnico Odair Hellmann foi expulso no jogo de ida e cumpre suspensão. Com isso, a responsabilidade ficará com o auxiliar Fábio Moreno.
