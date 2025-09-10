Brasil perde, classifica Bolívia e faz a pior campanha nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira foi derrotada nesta terça-feira (10) por 1 a 0 pela Bolívia na 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Em El Alto, o Brasil realizou jogo apático e fez despedida melancólica do torneio. Miguelito, jogador do Santos, emprestado ao América-MG, fez o único gol do duelo e classificou sua seleção à repescagem intercontinental – chegou ao sétimo lugar, com 20 pontos.

Um jogo em altitude de 4.070 m impede que haja parâmetro claro de comparação entre a partida de ontem e exibições anteriores da Seleção. Mas é fato que o Brasil teve atuação limitada e nada empolgante. A chegada de Ancelotti ainda não foi capaz de reverter o cenário em campo. O time vai melhor na defesa do que no ataque. O que preocupa é o tempo escasso para alterações sensíveis até o Mundial.

A Seleção teve seu pior desempenho desde que as Eliminatórias passaram para o atual formato de pontos corridos (adotado em 1998 e com participação brasileira a partir de 2002). O Brasil termina na modesta quinta posição, que, em outras edições levaria o País à repescagem. A equipe somou apenas 28 pontos.

Encerradas as Eliminatórias, a Seleção voltará a se reunir em outubro. No dia 10, às 8h (de Brasília), pega a Coreia do Sul, em Seul. Quatro dias depois, visita o Japão, em Tóquio, às 7h30.

O JOGO

A Seleção começou se lançando ao ataque, mas logo o ritmo mudou. A Bolívia se fez mais presente no setor ofensivo e arriscou finalizações.

Nas arquibancadas de El Alto houve mais emoção do que em campo. A cada gol que saía em Maturín, no jogo entre Venezuela e Colômbia, os torcedores reagiam e tentavam incentivar os atletas bolivianos.

No acréscimo do primeiro tempo, finalmente a partida ganhou seu primeiro momento de tensão. Quando Venezuela e Colômbia empatavam por 2 a 2, o VAR recomendou, em El Alto, a revisão de um pênalti para a Bolívia. Bruno Guimarães teria pisado no pé de Roberto Fernández. O árbitro marcou a penalidade. Miguelito cobrou e colocou a Bolívia em vantagem, aos 48.

O Brasil voltou para o segundo tempo em câmera lenta. Os bolivianos diminuíram o nervosismo a cada gol da Colômbia contra a Venezuela – acabou em 6 a 3 – e os venezuelanos ficaram em oitavo lugar (18). O placar na Bolívia pôs fim a jejum de 16 anos sem triunfos do time da casa sobre o Brasil.