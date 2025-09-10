Brechós crescem em São Paulo com foco em preços acessíveis e consumo consciente

Peças de vestuário, calçados e acessórios são os grandes destaques na lista de compras dos paulistas que frequentam brechós. Segundo pesquisa do Sebrae-SP, o setor já reúne 7.348 pequenos negócios no estado, sendo 71% deles registrados como microempreendedores individuais (MEIs).



O levantamento mostra que o consumidor gasta, em média, de R$ 50 a R$ 100 por visita, movido por três fatores principais: preços mais baixos (71%), qualidade dos produtos (45%) e o desejo de consumir de forma mais sustentável e consciente (43%).



Entre os itens mais procurados, roupas masculinas (51%) e femininas (50%) lideram a preferência, seguidas por calçados (46%), acessórios como bolsas, bijuterias e óculos (43%) e roupas de grife (42%). A frequência também chama atenção: 32% dos entrevistados compram em brechós a cada dois meses, o que representa cerca de seis aquisições por ano. Já 22% realizam esse tipo de compra semestralmente.



“A busca por peças únicas e estilosas, somada à necessidade de preços mais acessíveis e à valorização da sustentabilidade, tem impulsionado a força dos brechós”, explica Carol Fabris Ferreira, coordenadora de Pesquisas do Sebrae-SP.



Apesar do crescimento das plataformas digitais, o estudo indica que a experiência presencial ainda é prioridade: 84% dos consumidores preferem comprar em brechós físicos, contra 40% que já recorrem também às versões online.



A pesquisa “Brechós 2025” foi elaborada em duas etapas: uma análise do setor varejista de produtos usados em São Paulo e uma sondagem de campo com 400 consumidores, realizada entre 23 de abril e 4 de maio deste ano.