Faturamento da indústria subiu 5% em 2025, mostra CNI

O faturamento da indústria brasileira aumentou 5,1% nos primeiros sete meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados divulgados ontem pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). Se considerado somente o mês de julho de 2025, o faturamento da indústria cresceu 0,4% em relação a junho do mesmo ano e caiu 1,3% frente a julho de 2024. O emprego também cresceu no acumulado do ano, de janeiro a julho, alta de 2,3%, em comparação a 2024.
“O mercado de trabalho se encontra bastante aquecido, com crescimento da ocupação e um ambiente de taxas de desemprego batendo mínimas históricas. Isso tem gerado uma pressão sobre os rendimentos do trabalhador”, destaca a especialista em Políticas e Indústria da CNI, Larissa Nocko.
