Apple apresenta iPhone 17 com novo modelo ultrafino; veja detalhes

A Apple lançou nesta terça-feira (9) a aguardada linha iPhone 17, em evento realizado em sua sede em Cupertino, Califórnia. Além dos novos celulares, a empresa anunciou também atualizações para os Apple Watch — incluindo os modelos SE e Ultra — e para os fones de ouvido AirPods Pro 3.



iPhone 17 Air: o destaque do evento



A grande novidade foi o iPhone 17 Air, modelo ultrafino com apenas 5,6 mm de espessura e acabamento em titânio. O aparelho vem equipado com o chip N1, projetado para ser o mais eficiente em consumo de energia da história do iPhone.



O celular traz uma única lente traseira, mas que funciona em um sistema capaz de gerar diferentes tipos de fotos. A câmera de selfie ganhou um recurso que adapta automaticamente o enquadramento para incluir mais pessoas.



Outra mudança significativa foi a retirada do suporte para chip físico: o iPhone 17 Air será compatível apenas com o eSIM.



Nos Estados Unidos, o preço será de US$ 999.



iPhone 17 Pro



O iPhone 17 Pro recebeu um novo design no conjunto de câmeras traseiras, agora em um relevo que ocupa toda a largura do aparelho. São três câmeras de 48 megapixels cada, além de uma câmera frontal de 18 megapixels.



Com acabamento em alumínio e traseira em Ceramic Shield para maior resistência, o modelo será vendido a US$ 1.099.



iPhone 17



A versão tradicional do iPhone chega com câmera principal de 48 megapixels e câmera frontal com enquadramento automático. A tela é de 6,3 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, garantindo navegação mais fluida.



O aparelho estreia o chip A19, 20% mais rápido do que o da geração anterior, e promete oito horas a mais de reprodução de vídeo em relação ao iPhone 16.



Outro destaque está na integração com os recursos de inteligência artificial do Apple Intelligence, que inclui tradução simultânea em ligações, chamadas de vídeo e mensagens.



O iPhone 17 estará disponível em cinco cores: lilás, azul, preto, prata e verde. O preço nos EUA será de US$ 799.



iPhone 17 Pro Max



O modelo mais avançado, o iPhone 17 Pro Max, terá preço de US$ 1.199.



Apple Watch: novos recursos



A empresa também apresentou novidades na linha de relógios. O Apple Watch Series 11, a ser vendido por US$ 399, traz suporte a 5G e um novo recurso que avalia a qualidade do sono. Ele também será capaz de emitir alertas de pressão alta, mas a função dependerá da aprovação de órgãos reguladores em cada país.



O relógio adota o pacote visual Liquid Glass, já usado nos sistemas mais recentes da Apple.



O Apple Watch SE 3, versão de entrada com preço de US$ 249, também foi atualizado.



Já o Apple Watch Ultra 3, vendido a US$ 799, passa a contar com a maior tela já lançada pela empresa, suporte a gestos e detector de quedas.



AirPods Pro 3



Os AirPods Pro 3 foram os primeiros produtos a subirem ao palco no evento. Visualmente semelhantes à geração anterior, os novos fones chegam com cancelamento de ruído quatro vezes mais eficiente e bateria com duração de até 8 horas.



Entre os recursos inéditos estão tradução simultânea, sensor de batimento cardíaco e certificação IP57, que garante resistência à água e ao suor.



O preço no mercado norte-americano será de US$ 249.