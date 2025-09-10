Warner cancela aposentadoria de Silvio de Abreu

A Warner Bros. Discovery está levando com a maior seriedade o projeto Beleza Fatal – Parte 2, graças à grande repercussão do original de Raphael Montes no Brasil e em outros países.

Conforme informado pela coluna, a produtora Coração da Selva, responsável pela novela, recebeu a missão de dar sequência a este trabalho.

Que, sem surpresas, será escrito pelo mesmo autor.

E como o desejo é não mexer em time que está ganhando, a Warner chamou o experiente Silvio de Abreu para reprisar a supervisão dos trabalhos.

A ideia é contar no elenco com os principais nomes da trama e agregar novos atores e situações.

Portanto, em vez da próxima novela do Walcyr Carrasco na Globo, Camila Queiroz, grávida do primeiro filho, ao que tudo indica, deverá voltar em BF – 2, ao lado de Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Murilo Rosa, Marcelo Serrado, entre outros.

Tá contado.

