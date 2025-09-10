Warner cancela aposentadoria de Silvio de Abreu

A Warner Bros. Discovery está levando com a maior seriedade o projeto Beleza Fatal – Parte 2, graças à grande repercussão do original de Raphael Montes no Brasil e em outros países
A Warner Bros. Discovery está levando com a maior seriedade o projeto Beleza Fatal – Parte 2, graças à grande repercussão do original de Raphael Montes no Brasil e em outros países.
Conforme informado pela coluna, a produtora Coração da Selva, responsável pela novela, recebeu a missão de dar sequência a este trabalho.
Que, sem surpresas, será escrito pelo mesmo autor.
E como o desejo é não mexer em time que está ganhando, a Warner chamou o experiente Silvio de Abreu para reprisar a supervisão dos trabalhos.
A ideia é contar no elenco com os principais nomes da trama e agregar novos atores e situações.
Portanto, em vez da próxima novela do Walcyr Carrasco na Globo, Camila Queiroz, grávida do primeiro filho, ao que tudo indica, deverá voltar em BF – 2, ao lado de Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Murilo Rosa, Marcelo Serrado, entre outros.
Tá contado.
TV TUDO
A Reunião
Além de se preocupar com os preparativos de Beleza Fatal 2, a Warner está apostando alto no lançamento do especial O Reencontro, já gravado com o elenco da novela, e considerado um formato de sucesso da HBO latinoamérica. Falta definir a data de exibição.
É outra coisa
Criou-se certa expectativa no SBT a presença de uma nova prestadora de serviços, imaginando-se que ela poderia atuar em áreas como artístico e produção. Mas não.
É tudo bem diferente
Maria Cecília, a Ciça, é uma personal organizer, que foi chamada para ordenar uma série de setores nos interiores da Anhanguera. O seu trabalho começou com as coisas pessoais de Silvio Santos.
Coisa de cinema
Ontem, na cobertura de Brasília, o público da GloboNews foi contemplado com um plano sequência, o trabalho de um drone acompanhando a repórter Camila Bonfim na parte externa do STF. E a Camila, com todas as qualidades da excelente jornalista que é, completou o quadro com absoluta perfeição.
Comédia
Laíze Câmara, em cartaz na novela Guerreiros do Sol, vai substituir Juliana Knust nas apresentações de Aluga-se um Namorado, nos dias 12, 13 e 14, no Teatro Morumbi Shopping em São Paulo. O espetáculo tem Eri Johnson como protagonista. Sucesso de público.
Enquanto isso...
Essa pausa da Juliana Knust na peça é por causa de uma viagem à China. Ela concorre como Melhor Atriz no prêmio Golden Panda Awards, o mais importante da televisão local, pelo trabalho na série Estranho Amor, ainda inédita na Record.
Paola Bracho
O que a princípio parecia uma brincadeira, acabou evoluindo para uma conversa mais séria nos últimos dias. E, sim, a atriz venezuelana Gabriela Spanic, estrela de A Usurpadora, estará na próxima edição de A Fazenda. Entra solteira no programa.
A confirmar
O ex-Madonna Jesus Luz e o Capetinha Edílson – parece até proposital – também aparecem fortes na lista de A Fazenda 17. A estreia será na próxima segunda-feira.
Outro mundo
Só a insensibilidade e o menor respeito à saúde das pessoas podem explicar a realização de um jogo de futebol, como foi Bolívia e Brasil, a 4.150 metros de altitude. Por maior que seja a preparação e os cuidados tomados, isto não passa de um cruel atentado à vida dos atletas.
Papo reto
Existe, sim, um aprochego da Xuxa com a Globo em relação a 2026, mas nada sobre programa de grade. Na real, a conversa é outra. Trata-se de um quadro de entrevistas que, se aprovado, vai entrar no Fantástico. Ela e o convidado em um lugar representativo para ele.
