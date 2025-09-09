DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Nesta terça-feira (9)

Polícia Militar prende traficante de drogas em Rio Grande da Serra

Do Diário do Grande ABC
09/09/2025 | 18:37
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (9) uma mulher por tráfico de drogas na Avenida Jean Lietaud, no bairro Santa Tereza, em Rio Grande da Serra.

Durante o patrulhamento, o comando de gupo da 2ª Companhia visualizou uma movimentação estranha na área de vegetação e, ao se aproximar, encontrou dois indivíduos, um dos quais portava uma sacola plástica contendo drogas e dinheiro.

A mulher, que afirmou estar encarregada da venda de drogas, foi indiciada por tráfico de drogas e conduzida ao 1º Distrito Policial de Ribeirão Pires, onde permaneceu à disposição da Justiça. O segundo indivíduo, que afirmou ter ido comprar drogas, não foi encontrado com nenhuma substância em sua posse.

