Polícia Militar prende traficante de drogas em Rio Grande da Serra

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (9) uma mulher por tráfico de drogas na Avenida Jean Lietaud, no bairro Santa Tereza, em Rio Grande da Serra.

Durante o patrulhamento, o comando de gupo da 2ª Companhia visualizou uma movimentação estranha na área de vegetação e, ao se aproximar, encontrou dois indivíduos, um dos quais portava uma sacola plástica contendo drogas e dinheiro.

A mulher, que afirmou estar encarregada da venda de drogas, foi indiciada por tráfico de drogas e conduzida ao 1º Distrito Policial de Ribeirão Pires, onde permaneceu à disposição da Justiça. O segundo indivíduo, que afirmou ter ido comprar drogas, não foi encontrado com nenhuma substância em sua posse.

LEIA MAIS: Homem é preso com carro clonado e placas falsas em São Bernardo