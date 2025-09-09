Homem é preso com carro clonado e placas falsas em São Bernardo

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (8), por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor no bairro Assunção, em São Bernardo. A ação foi realizada por policiais do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).





De acordo com a Polícia Militar, durante o patrulhamento, a equipe localizou um carro com indícios de clonagem. Na abordagem, foi constatado que o veículo tinha registro de roubo, sinais identificadores adulterados e placas falsas, que foram usadas para transitar pela região sem ser identificado por radares.





O motorista foi detido e levado ao 3º Distrito Policial de São Bernardo, onde permaneceu à disposição da Justiça.

