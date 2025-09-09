Virada Cultural de São Bernardo: veja nova data e programação completa

Evento acontece nos dias 20 e 21 de setembro em 13 locais da cidade, com programação que vai do rap ao rock metal e ações voltadas à literatura
A agenda cultural do Grande ABC ganha reforço nos dias 20 e 21 de setembro, quando São Bernardo realiza a Virada Cultural, Literária e Ilustrada. Serão 80 atrações gratuitas, distribuídas entre a Esplanada do Paço Municipal e outros 12 pontos descentralizados, com apresentações de música, dança, teatro, circo, literatura e cultura popular.
O evento, promovido pela Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Cultura, com patrocínio da Caixa Econômica Federal, será realizado a custo zero para o município. A programação foi estruturada a partir de edital de fomento com artistas cadastrados no Mapa Cultural da Prefeitura, garantindo protagonismo à cena local.
A entrada é gratuita, mas haverá doação voluntária de livros novos ou usados em bom estado, que serão destinados às bibliotecas comunitárias do município.
Programação
O Paço Municipal será palco de intervenções nos dois dias: no sábado (20/09), a programação destaca o rap; no domingo (21/9), será a vez do rock metal.
Outros espaços também terão atividades, como as bibliotecas municipais, praças e parques. Entre os destaques estão as atividades infantis no bairro Santa Cruz (21/9, a partir das 14h) e o debate sobre o futuro dos quadrinhos, fanzines e a nona arte na Gibiteca Eugênio Colonnese (20/9, às 20h).
A Virada terá atrações para todos os públicos, contemplando gêneros como samba, reggae, cultura nordestina, cultura popular tradicional, rock, cultura geek e literatura. O roteiro cultural vai do Centro aos bairros mais afastados, como Ferrazópolis, Santa Cruz (Pós-Balsa), Riacho Grande, Taboão, Nova Petrópolis, Assunção e Jordanópolis.
Confira a programação completa:
20 de setembro - Sábado
Palco Paço Municipal – Rap
(Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro)
14h DJ Sueyla
15h Drope convida YG Black
16h Margoh
17h Mana Bella
18h DJ Blackalquimista
19h Bendiz o Mano
Denis Pinho – Grafitti
Palco Parque Chácara Silvestre – Reggae
(Avenida Wallace Simonsen, 1.800 – Nova Petrópolis)
11h Kizularimi
12h Paulinho Microfonia
13h Os Brutus Surf
14h DJ Julio Alves
15h Guerreiros de Judá
16h Paulinho Nação – Brasilidades
17h Soul Leve
Painel Coletivo de Lambe Lambe - Vanessa Rigo
Palco Ferrazópolis - Cultura Nordestina / MPB
(Centro Cultural Jácomo Guazzelli - R. Rosa Pacheco, 201)
12h Mestre Índio
14h Nilza Ribeiro - Roda de Conversas Gestão de Sentimentos
16h Beatriz Ribeiro
17h30 Luiz Amorim
19h João Nicanor - Cerezo Vive
20h Pepe Bueno & Os Estranhos
Palco Área Verde – Eclético
(Praça Giovanni Breda – Assunção)
14h Joe and The Wet Rags
15h Gabriela Coelho e Trio Casarão
16h Estasom Baeta
17h Neurozen
18h Corporação Musical São José
Palco Paulicéia – Artes Cênicas
(Crec Paulicéia – Rua Francisco Alves, 460)
16h Anette Camargo
17h Liege Lima: Era uma vez, o Lado B dos Conto
19h Ronaldo Ventura - É por isso que eu trago essas flores
20h Grupo Cênico Regina Pacis - Mamma Polenta
Biblioteca Monteiro Lobato - Literatura e Intervenção
(Rua Dr. Fláquer, 26 – Centro)
15h Pamela Santos - Colorindo com História
16h Vic Donatangelo - É Preciso Registrar na Terra um Vestígio de Pátria
17h Ana Lúcia Silva - Consulta em Poesia
18h Macramê - Manifesto - tecendo palavras, memórias e desejos
19h Cia Lida Poética - Parelha Poética: Entre o Canga e o Cangapé
21h Sarau Quilombo Urbano
Biblioteca Machado de Assis – Contação de História
(Avenida Araguaia, 284 – Riacho Grande)
15h Raiz Ancestral - O Baú de Luanda
16h Trupe Borboletas
17h - Tricotando Palavras
18h30 Andreia Maressa - Histórias do Tomílio
19h30 - Ananda - Oficina marcadores de história
20h30 - Fernando Beccari e Williem Souza
Gibiteca Eugênio Colonnese – Geek
(Rua Dr. Fláquer, 824 – Centro)
20h Eduardo Kaze e Thina Curtis - Rabiscos do futuro: quadrinhos, fanzines e a nona arte - do analógico à IA
21 de setembro - Domingo
Palco Paço Municipal – Rock Metal
(Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro)
13h Ezumia
14h Cranial Crusher
15h Lixo Suburbano
16h O.I.C
17h N-Way Classic Rock
18h Oligarquia
19h Necromancia
Palco Taboão – Circo / Rock Alternativo
(Centro Cultural Lázaro Pinto de Azevedo – Rua Alfredo Bernardo Leite, 1.205)
10h30 Palhaço Seu Cocó
11h Potira – Tecidos Acrobáticos
14h El Blend
15h Bloco Praieira
16h Ferrigatos Duo
17h Mariane Mattoso
18h Danilo Sanches e a Engrenagem
19h Judy Black
Palco Santa Cruz – Infantil
(Rua Hugo Viera Pinto, nº 380)
14h Musir - Rir Pra Não Chorar
15h Do Ré Brinka
Palco Parque Rafael Lazzuri – Circo
(Avenida Kennedy, 1.111 – Vila Tereza)
13h Circo Bem Bolado
Palhaço Pixuxu
Palco Jordanópolis – Samba
(Praça Zequinha de Abreu – Avenida São Paulo)
13h Mboé Cia de Dança - Dança é Liberdade
14h Sorriso Negro
15h30 Natanael Pretto
17h Tatiana Bueno
18h30 Dri Pereira
19h30 Vertentes do Samba
Palco Praça Riacho Grande – Rock
(Praça João Olímpio Bassani, na Avenida Araguaia)
12h Roseli Alfarelos - A Iluminada História do Riacho Grande
13h Banda Lokahi
14h Buffalo Ruffus
15h30 Movimento Náufrago
17h Rogério Ventura - Sons em Melodia
Palco Parque Chácara Silvestre – Capoeira e Cultura Popular Tradicional
(Avenida Wallace Simonsen, 1.800 – Nova Petrópolis)
10h Luta Ancestral - Saberes
11h Mestre Parafuso - Capoeira Kambá
12h Memórias do Baobá - Roda de Angola e Samba de Bamba
14h Grupo de Capoeira Corrente Mestre Beterraba
15h Mestre Evandro Besouro - Grupo Gantuá Capoeira
16h Samba de Santo Amaro
17h Congada do Parque São Bernardo
