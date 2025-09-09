Virada Cultural de São Bernardo: veja nova data e programação completa

A agenda cultural do Grande ABC ganha reforço nos dias 20 e 21 de setembro, quando São Bernardo realiza a Virada Cultural, Literária e Ilustrada. Serão 80 atrações gratuitas, distribuídas entre a Esplanada do Paço Municipal e outros 12 pontos descentralizados, com apresentações de música, dança, teatro, circo, literatura e cultura popular.

O evento, promovido pela Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Cultura, com patrocínio da Caixa Econômica Federal, será realizado a custo zero para o município. A programação foi estruturada a partir de edital de fomento com artistas cadastrados no Mapa Cultural da Prefeitura, garantindo protagonismo à cena local.

A entrada é gratuita, mas haverá doação voluntária de livros novos ou usados em bom estado, que serão destinados às bibliotecas comunitárias do município.

Programação

O Paço Municipal será palco de intervenções nos dois dias: no sábado (20/09), a programação destaca o rap; no domingo (21/9), será a vez do rock metal.

Outros espaços também terão atividades, como as bibliotecas municipais, praças e parques. Entre os destaques estão as atividades infantis no bairro Santa Cruz (21/9, a partir das 14h) e o debate sobre o futuro dos quadrinhos, fanzines e a nona arte na Gibiteca Eugênio Colonnese (20/9, às 20h).

A Virada terá atrações para todos os públicos, contemplando gêneros como samba, reggae, cultura nordestina, cultura popular tradicional, rock, cultura geek e literatura. O roteiro cultural vai do Centro aos bairros mais afastados, como Ferrazópolis, Santa Cruz (Pós-Balsa), Riacho Grande, Taboão, Nova Petrópolis, Assunção e Jordanópolis.

LEIA TAMBÉM:

São Bernardo adia Virada Cultural, Literária e Ilustrada 2025



Confira a programação completa:

20 de setembro - Sábado

Palco Paço Municipal – Rap

(Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro)

14h DJ Sueyla

15h Drope convida YG Black

16h Margoh

17h Mana Bella

18h DJ Blackalquimista

19h Bendiz o Mano

Denis Pinho – Grafitti

Palco Parque Chácara Silvestre – Reggae

(Avenida Wallace Simonsen, 1.800 – Nova Petrópolis)

11h Kizularimi

12h Paulinho Microfonia

13h Os Brutus Surf

14h DJ Julio Alves

15h Guerreiros de Judá

16h Paulinho Nação – Brasilidades

17h Soul Leve

Painel Coletivo de Lambe Lambe - Vanessa Rigo

Palco Ferrazópolis - Cultura Nordestina / MPB

(Centro Cultural Jácomo Guazzelli - R. Rosa Pacheco, 201)

12h Mestre Índio

14h Nilza Ribeiro - Roda de Conversas Gestão de Sentimentos

16h Beatriz Ribeiro

17h30 Luiz Amorim

19h João Nicanor - Cerezo Vive

20h Pepe Bueno & Os Estranhos

Palco Área Verde – Eclético

(Praça Giovanni Breda – Assunção)

14h Joe and The Wet Rags

15h Gabriela Coelho e Trio Casarão

16h Estasom Baeta

17h Neurozen

18h Corporação Musical São José

Palco Paulicéia – Artes Cênicas

(Crec Paulicéia – Rua Francisco Alves, 460)

16h Anette Camargo

17h Liege Lima: Era uma vez, o Lado B dos Conto

19h Ronaldo Ventura - É por isso que eu trago essas flores

20h Grupo Cênico Regina Pacis - Mamma Polenta

Biblioteca Monteiro Lobato - Literatura e Intervenção

(Rua Dr. Fláquer, 26 – Centro)

15h Pamela Santos - Colorindo com História

16h Vic Donatangelo - É Preciso Registrar na Terra um Vestígio de Pátria

17h Ana Lúcia Silva - Consulta em Poesia

18h Macramê - Manifesto - tecendo palavras, memórias e desejos

19h Cia Lida Poética - Parelha Poética: Entre o Canga e o Cangapé

21h Sarau Quilombo Urbano

Biblioteca Machado de Assis – Contação de História

(Avenida Araguaia, 284 – Riacho Grande)

15h Raiz Ancestral - O Baú de Luanda

16h Trupe Borboletas

17h - Tricotando Palavras

18h30 Andreia Maressa - Histórias do Tomílio

19h30 - Ananda - Oficina marcadores de história

20h30 - Fernando Beccari e Williem Souza

Gibiteca Eugênio Colonnese – Geek

(Rua Dr. Fláquer, 824 – Centro)

20h Eduardo Kaze e Thina Curtis - Rabiscos do futuro: quadrinhos, fanzines e a nona arte - do analógico à IA

21 de setembro - Domingo

Palco Paço Municipal – Rock Metal

(Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro)

13h Ezumia

14h Cranial Crusher

15h Lixo Suburbano

16h O.I.C

17h N-Way Classic Rock

18h Oligarquia

19h Necromancia

Palco Taboão – Circo / Rock Alternativo

(Centro Cultural Lázaro Pinto de Azevedo – Rua Alfredo Bernardo Leite, 1.205)

10h30 Palhaço Seu Cocó

11h Potira – Tecidos Acrobáticos

14h El Blend

15h Bloco Praieira

16h Ferrigatos Duo

17h Mariane Mattoso

18h Danilo Sanches e a Engrenagem

19h Judy Black

Palco Santa Cruz – Infantil

(Rua Hugo Viera Pinto, nº 380)

14h Musir - Rir Pra Não Chorar

15h Do Ré Brinka

Palco Parque Rafael Lazzuri – Circo

(Avenida Kennedy, 1.111 – Vila Tereza)

13h Circo Bem Bolado

Palhaço Pixuxu

Palco Jordanópolis – Samba

(Praça Zequinha de Abreu – Avenida São Paulo)

13h Mboé Cia de Dança - Dança é Liberdade

14h Sorriso Negro

15h30 Natanael Pretto

17h Tatiana Bueno

18h30 Dri Pereira

19h30 Vertentes do Samba

Palco Praça Riacho Grande – Rock

(Praça João Olímpio Bassani, na Avenida Araguaia)

12h Roseli Alfarelos - A Iluminada História do Riacho Grande

13h Banda Lokahi

14h Buffalo Ruffus

15h30 Movimento Náufrago

17h Rogério Ventura - Sons em Melodia

Palco Parque Chácara Silvestre – Capoeira e Cultura Popular Tradicional

(Avenida Wallace Simonsen, 1.800 – Nova Petrópolis)

10h Luta Ancestral - Saberes

11h Mestre Parafuso - Capoeira Kambá

12h Memórias do Baobá - Roda de Angola e Samba de Bamba

14h Grupo de Capoeira Corrente Mestre Beterraba

15h Mestre Evandro Besouro - Grupo Gantuá Capoeira

16h Samba de Santo Amaro

17h Congada do Parque São Bernardo