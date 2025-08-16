São Bernardo adia Virada Cultural, Literária e Ilustrada 2025

Adiamento decorre da impossibilidade da empresa responsável pela estrutura de palco e som em atender as demandas necessárias para a realização do evento em tempo hábil
A Secretaria de Cultura de São Bernardo informou, neste sábado (16), que a Virada Cultural, Literária e Ilustrada 2025, prevista para o mês de agosto, será adiada.
O adiamento decorre da impossibilidade da empresa responsável pela estrutura de palco e som em atender as demandas necessárias para a realização do evento em tempo hábil a fim de assegurar a realização de um evento seguro, eficiente e com a excelência que a população e os fazedores de cultura de nossa cidade merecem.
Em nota, a pasta disse que está em processo de readequação com patrocinadores que viabilizarão a contratação de artistas de grande porte, bem como toda a infraestrutura técnica necessária — incluindo palcos, som e iluminação — para garantir a qualidade e a segurança da programação.
Os oitenta artistas locais previamente selecionados seguem confirmados na programação artística futura, cuja nova data será anunciada em breve.
O objetivo, de acordo com a Secretaria de Cultura, é garantir a promoção da cultura, com a valorização dos artistas, para que a Virada Cultural, Literária e Ilustrada 2025 aconteça de forma ainda mais fortalecida, com condições adequadas para acolher o público e destacar os talentos da cidade.
