Voto de Moraes por condenação de Bolsonaro gera forte repercussão nas redes

O voto do ministro Alexandre de Moraes pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus no STF (Supremo Tribunal Federal) incendiou as redes sociais nesta terça-feira (9). Usuários comemoraram a firmeza do relator e viralizaram trechos da sessão com memes, desabafos e ironias.



LEIA MAIS: Moraes vota para condenar Bolsonaro e 7 corréus por tentativa de golpe

“Toda vez que o Alexandre de Moraes chama o Jair Bolsonaro e seus cúmplices de ‘organização criminosa’ eu ganho dez anos de vida”, escreveu um internauta. Outro resumiu a cena: “Cada frase que sai da boca de Moraes é uma pá de terra em cima dos golpistas canalhas. Lindo de ver.”



Também chamou atenção a crítica do ministro às estratégias da defesa. “Que lapada! Moraes deixou claro que ou a defesa é incompetente ou não há nada que possa servir aos réus”, disse um usuário. Muitos também destacaram a lembrança feita pelo relator de uma fala de Bolsonaro: “Só saio preso, morto ou com a vitória”. “Socorro! Moraes jogando essa na frente de todo mundo”, reagiu outro perfil.



As reações mais exaltadas celebraram o que consideraram um marco no julgamento: “Arrepiado com Moraes votando a favor da condenação. GRANDE DIA”, afirmou um usuário.



O julgamento



No plenário da Primeira Turma do STF, Alexandre de Moraes votou pela condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Segundo o ministro, as provas reunidas não deixam dúvidas sobre a atuação da “organização criminosa” comandada pelo ex-presidente, que buscou usar órgãos públicos para questionar a legitimidade das urnas eletrônicas e fomentar instabilidade institucional.



LEIA MAIS: Moraes afirma que PL agiu de má-fé com resultado das urnas no segundo turno

Além de Bolsonaro, o voto incluiu Mauro Cid (ex-ajudante de ordens), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), Alexandre Ramagem (ex-diretor da Abin), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), general Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), general Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e general Braga Netto (candidato a vice na chapa de 2022).



O julgamento prossegue com a manifestação dos demais ministros da Primeira Turma. O próximo a votar é Flávio Dino.