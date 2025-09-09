GCM de Mauá fecha dois desmanches clandestinos de veículos

A Guarda Civil Municipal de Mauá realizou, nesta segunda-feira (9), uma operação que resultou no fechamento de dois pontos de desmanche clandestino de veículos na cidade.

Durante patrulhamento preventivo no Jardim Miranda D’Aviz, os agentes encontraram uma garagem com diversas peças automotivas de origem suspeita. Um homem foi abordado no local e, ao ser questionado, indicou outro endereço utilizado para armazenar irregularmente componentes de veículos.

Na vistoria, parte dos motores e peças apresentava registros de carros roubados em datas anteriores. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Mauá, onde a autoridade determinou perícia. Constatadas as irregularidades, os dois imóveis foram oficialmente lacrados.

Os pontos interditados ficam na Rua Adelino de Miranda D’Aviz e na Rua Manoel da Nóbrega. O homem detido foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

A Prefeitura de Mauá, por meio da GCM, tem atuado em apoio às ações de segurança pública realizadas pelo Governo do Estado. A operação reforça o compromisso da administração municipal em combater a receptação, retirar das ruas pontos ilegais de desmanche e garantir mais segurança à população.