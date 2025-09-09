DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Segurança pública

GCM de Mauá fecha dois desmanches clandestinos de veículos

Operação integra ações conjuntas da Prefeitura, por meio da GCM, em apoio à segurança pública do Governo do Estado

Do Diário do Grande ABC
09/09/2025 | 12:53
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Guarda Civil Municipal de Mauá realizou, nesta segunda-feira (9), uma operação que resultou no fechamento de dois pontos de desmanche clandestino de veículos na cidade.

Durante patrulhamento preventivo no Jardim Miranda D’Aviz, os agentes encontraram uma garagem com diversas peças automotivas de origem suspeita. Um homem foi abordado no local e, ao ser questionado, indicou outro endereço utilizado para armazenar irregularmente componentes de veículos.

Na vistoria, parte dos motores e peças apresentava registros de carros roubados em datas anteriores. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Mauá, onde a autoridade determinou perícia. Constatadas as irregularidades, os dois imóveis foram oficialmente lacrados.

LEIA TAMBÉM:

Trio é preso por série de furtos a veículos em Mauá

Os pontos interditados ficam na Rua Adelino de Miranda D’Aviz e na Rua Manoel da Nóbrega. O homem detido foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

A Prefeitura de Mauá, por meio da GCM, tem atuado em apoio às ações de segurança pública realizadas pelo Governo do Estado. A operação reforça o compromisso da administração municipal em combater a receptação, retirar das ruas pontos ilegais de desmanche e garantir mais segurança à população.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.