Banco de Sangue de Santo André alerta para estoque crítico e pede doações

O GSH Banco de Sangue de Santo André emitiu um alerta nesta terça-feira (9) sobre o estoque crítico de sangue tipo O negativo, colocando em risco o atendimento a emergências médicas e cirurgias de alta complexidade. A instituição solicita doações imediatas, principalmente de pessoas com sangue O negativo, para garantir que vidas possam ser salvas.



“Estamos em um momento preocupante. Precisamos da solidariedade dos doadores, especialmente daqueles com sangue O negativo, que é o mais utilizado em emergências”, destacou Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue.



Por que o O negativo é tão essencial



O sangue O negativo é considerado o “doador universal”, pois pode ser transfundido em pacientes de qualquer tipo sanguíneo quando não há tempo para testes de compatibilidade. Ele é indispensável em:



- Acidentes graves;



- Cirurgias de urgência;



- Complicações obstétricas;



- Tratamento de doenças crônicas, como o câncer.



Além disso, o Ministério da Saúde recomenda o uso prioritário de O negativo em recém-nascidos com até quatro meses de idade, tornando a disponibilidade desse tipo sanguíneo ainda mais crucial.



Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos



Embora o apelo seja direcionado para O negativo, o banco reforça que todos os tipos sanguíneos são necessários. A queda no número de doações impacta o atendimento a centenas de pacientes diariamente.



Onde e quando doar



As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 7h às 12h, no GSH Banco de Sangue de Santo André, localizado na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (próximo ao Parque Celso Daniel). O local possui estacionamento disponível.



Requisitos para doação



Para ser doador de sangue, é necessário:



- Apresentar documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado;



- Ter idade entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável);



- Estar em boas condições de saúde;



- Pesar no mínimo 50 kg;



- Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;



- Após refeição gordurosa, aguardar 3 horas; jejum não é necessário;



- Aguardar 12 meses após tatuagem ou piercing, exceto em boca ou região genital;



- Aguardar 6 meses após endoscopia ou procedimento endoscópico;



- Não ter tido Doença de Chagas ou Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);



- Caso seja diabético, estar com a doença controlada e não utilizar insulina;



- Aguardar 7 dias após sintomas de gripe ou resfriado e cessação de medicação;



- Aguardar 48 horas após vacina da gripe, desde que sem sintomas;



- Consultar a equipe do banco em casos de hipertensão, uso de medicamentos ou cirurgias recentes.



Contato e informações



- Endereço: Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel) – estacionamento disponível



- Telefones: (11) 4434-8200 | (11) 96910-2488



- Atendimento: segunda a sábado, das 7h às 12h