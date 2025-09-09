DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo O-

Banco de Sangue de Santo André alerta para estoque crítico e pede doações

A instituição solicita doações imediatas, principalmente de pessoas com sangue O negativo, para garantir que vidas possam ser salvas

Natasha Werneck
09/09/2025 | 12:39
FOTO: Agência Brasil
FOTO: Agência Brasil


O GSH Banco de Sangue de Santo André emitiu um alerta nesta terça-feira (9) sobre o estoque crítico de sangue tipo O negativo, colocando em risco o atendimento a emergências médicas e cirurgias de alta complexidade. A instituição solicita doações imediatas, principalmente de pessoas com sangue O negativo, para garantir que vidas possam ser salvas.

“Estamos em um momento preocupante. Precisamos da solidariedade dos doadores, especialmente daqueles com sangue O negativo, que é o mais utilizado em emergências”, destacou Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue.

Por que o O negativo é tão essencial

O sangue O negativo é considerado o “doador universal”, pois pode ser transfundido em pacientes de qualquer tipo sanguíneo quando não há tempo para testes de compatibilidade. Ele é indispensável em:

Acidentes graves;

Cirurgias de urgência;

Complicações obstétricas;

Tratamento de doenças crônicas, como o câncer.

Além disso, o Ministério da Saúde recomenda o uso prioritário de O negativo em recém-nascidos com até quatro meses de idade, tornando a disponibilidade desse tipo sanguíneo ainda mais crucial.

Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos

Embora o apelo seja direcionado para O negativo, o banco reforça que todos os tipos sanguíneos são necessários. A queda no número de doações impacta o atendimento a centenas de pacientes diariamente.

Onde e quando doar

As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 7h às 12h, no GSH Banco de Sangue de Santo André, localizado na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (próximo ao Parque Celso Daniel). O local possui estacionamento disponível.

Requisitos para doação

Para ser doador de sangue, é necessário:

Apresentar documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado;

Ter idade entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável);

Estar em boas condições de saúde;

Pesar no mínimo 50 kg;

Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Após refeição gordurosa, aguardar 3 horas; jejum não é necessário;

Aguardar 12 meses após tatuagem ou piercing, exceto em boca ou região genital;

Aguardar 6 meses após endoscopia ou procedimento endoscópico;

Não ter tido Doença de Chagas ou Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

Caso seja diabético, estar com a doença controlada e não utilizar insulina;

Aguardar 7 dias após sintomas de gripe ou resfriado e cessação de medicação;

Aguardar 48 horas após vacina da gripe, desde que sem sintomas;

Consultar a equipe do banco em casos de hipertensão, uso de medicamentos ou cirurgias recentes.

Contato e informações

- Endereço: Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel) – estacionamento disponível

Telefones: (11) 4434-8200 | (11) 96910-2488

Atendimento: segunda a sábado, das 7h às 12h


