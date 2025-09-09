Ator, empresários e irmão de prefeito: investidores que compõe proposta de SAF do Fluminense

O Fluminense oficializou nesta segunda-feira, 8, junto a membros do Conselho Deliberativo, a proposta para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Depois de quatro anos em análise junto ao BTG Pactual, a LZ Sports, braço da gestora Lazuli Partners, sinalizou com um aporte inicial de R$ 500 milhões.

Após a apresentação da proposta, conselheiros tiveram a oportunidade de se manifestar e fazer perguntas que foram esclarecidas pelo vice-presidente Mattheus Montenegro, pelo presidente Mário Bittencourt e pelo sócio da Lazuli Partners e LZ Sports, Carlos de Barros.

O planejamento é de que, em até 10 anos, a empresa "Fluminense SAF" investiria mais R$ 6,4 bilhões a partir da geração de caixa do clube. Para possibilitar essa proposta, a LZ Sports reuniu 40 investidores que são torcedores do Fluminense e teriam cotas na participação da SAF. Destes, 13 nomes foram divulgados pela gestora. O Estadão apresenta detalhes de cada um deles.

FAMÍLIA ESTEVE

Na figura de André Esteves, é um dos nomes mais familiares ao torcedor do Fluminense nos últimos tempos. Ex-CEO do próprio BTG Pactual, foi considerado o sexto brasileiro mais rico, de acordo com levantamento da Forbes em 2025, com patrimônio de US$ 6,9 bilhões (R$ 37,5 milhões na cotação atual).

Sob o comando de Esteves, o BTG Pactual atingiu, em 2024, a segunda posição em valor de mercado entre as instituições financeiras do Brasil, com valor estimado em R$ 181,7 bilhões.

FAMÍLIA ALMEIDA BRAGA

Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, tem o legado preservado por sua família. O empresário esteve ligado a seguradoras, como a antiga Atlântica Boa Vista, atual Bradesco Seguros. Benemérito do Fluminense, foi apoiador do esporte brasileiro, sendo amigo de Ayrton Senna, Pelé, Guga e Emerson Fittipaldi. Também construiu boa relação com a Família Marinho, que controla o Grupo Globo.

FAMÍLIA DANTAS

Sob a figura de Daniel Valente Dantas, fundador do Banco Opportunity, especializado em gestão de ativos, a família é outro nome que aparece entre os possíveis investidores da SAF. Dantas é um dos maiores proprietários de terras agrícolas no Brasil, tendo controle nos setores de petróleo, mineração e agronegócio, entre outros.

Em 2004, o empresário esteve na mira da Operação Chacal, investigação da Polícia Federal, no qual foi acusado, junto a Carla Cico, ex-executiva da Brasil Telecom, de espionar executivos da Telecom Italia em meio à disputa pelo controle da terceira maior empresa de telefonia fixa do País.

FAMÍLIA E LUCA

Outro nome conhecido da torcida tricolor, a família detém o controle sob a Frescatto, empresa do ramo de frutos do mar e patrocinadora do Fluminense - a marca é exposta na altura dos ombros da camisa do clube. Criada por Carmelo De Luca, atualmente a empresa é comandada pela terceira geração de familiares, como o ator Bruno de Luca, torcedor declarado da equipe.

FAMÍLIA HALLACK

Vitor Hallack, empresário, foi presidente do conselho da empreiteira Camargo Corrêa. Também atuou na Vale, Grupo Bozano e no Conselho de Administração da Embraer. Já seu filho, Marcelo Hallack, ex-BTG Pactual, é sócio da Bionexo e casado desde 2014 com Luiza Von Mutius, formada em Economia pela Universidade de Columbia.

Família Klabin

Maurício Freeman Klabin fundou, em 1899, o Grupo Klabin, que viria a se tornar a maior produtora e exportadora de papel e celulose do Brasil, e que conta com enorme reserva florestal para o extrativismo e produção da matéria prima. O Grupo é controlado pela Klabin Irmãos & Cia e NIBLAK Participações S/A, que detém 52,5% das ações.

FAMÍLIA PAES

Como o nome sugere, Guilherme Paes, sócio do BTG Pactual, é irmão do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). Ainda que o político não esteja envolvido, o patrimônio da família já é considerável para a proposta da SAF do Fluminense. Em 2021, o empresário somava R$ 2,95 bilhões, segundo levantamento da Forbes.

FAMÍLIA ZITELMANN

José Zitelmann é o nome mais conhecido da família. Membro do Comitê Executivo do BTG Pactual, ele é co-fundador, ao lado de Gustavo Hungria, da Absoluto Partners. Possui boa relação com André Esteves, principal nome dentre os possíveis investidores do Fluminense.

MEMBROS DA FAMÍLIA MONTEIRO ARANHA

Fundado no século 20 por Olavo Egydio Souza Aranha, o Grupo Monteiro Aranha é conglomerado empresarial que atua, majoritariamente, em participações de outras empresas. Ao lado de Alberto Monteiro de Carvalho e Silva, o grupo foi responsável pelo estabelecimento da Volkswagen no Brasil, em meio à política rodoviária. Atualmente, tem participação nas ações do Grupo Klabin.

GRUPO APEX PARTNERS

Fundada em 2013 por Fernando Cinelli, é uma plataforma brasileira de investimentos e serviços financeiros. A empresa tem atuação no Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Também tem participações em Portugal.

OUTROS NOMES

Heráclito de Brito Gomes Junior: vice-presidente Rede DOr (ramo hospitalar)

Ricardo Tadeu: ligado a Ambev (ramo de bebidas)

Bruno Werneck: advogado