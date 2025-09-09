DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Política

Incêndio atinge banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios

09/09/2025 | 12:21
Um incêndio atingiu ao menos seis banheiros químicos que estavam no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, na capital federal, nesta terça-feira, 9. As estruturas, que foram usadas no desfile do 7 de Setembro, estavam nas imediações do Museu Nacional, que fica no início da Esplanada.

Desde cerca de 11h30, uma coluna de fumaça negra foi vista desde a Praça dos Três Poderes, na outra ponta da Esplanada. Por volta de 11h50, quando a reportagem chegou ao local, o incêndio já havia sido controlado.

A segurança na Esplanada está reforçada por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o secretário-executivo de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal, Alexandre Patury, que está no local, os incêndios não foram espontâneos, mas não se pode garantir que tenham sido causados intencionalmente.

Uma perícia deve ser realizada para apurar as causas. Os investigadores também devem tentar acessar câmeras de edifícios próximos, como o Museu Nacional.


