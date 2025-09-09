Coala Festival reúne 40 mil pessoas em final de semana histórico em São Paulo

São Paulo registrou um dos finais de semana mais movimentados do ano em termos de música ao vivo com a 11ª edição do Coala Festival, realizada no Memorial da América Latina. O evento, consolidado como um dos mais aguardados do calendário da cidade, recebeu 40.000 pessoas ao longo de três dias, consolidando sua relevância no cenário da música brasileira.



O line-up desta edição trouxe um equilíbrio entre artistas consagrados, nomes contemporâneos e revelações do cenário independente. Entre os destaques estiveram Caetano Veloso, o reencontro de Nando Reis e Chico Chico em homenagem a Cássia Eller, e Liniker, que subiu ao palco principal como headliner do festival. “É muito legal quando você tem uma trajetória com um festival, como eu tenho com o Coala, de poder passar por todas as portas do evento”, afirmou Liniker em entrevista à Roberta Martinelli.



A programação também contou com artistas da cena atual, como Dora Morelenbaum e Zé Ibarra, apresentando músicas de seus últimos discos, PIQUE (2024) e AFIM (2025), respectivamente. O rap ganhou destaque com BK'' e o retorno de Black Alien, que apresentou integralmente seu álbum Babylon By Gus Vol. 1 - O Ano do Macaco (2004). “Esse álbum está com 21 anos, é um filho que, nessa idade, já dá um monte de problemas", brincou o artista.



O festival ainda promoveu encontros inéditos, incluindo Josyara, Cátia de França e Juliana Linhares, e a celebração de Anelis Assumpção com Lazzo Matumbi, além de shows de Marina Sena, Silva e Tássia Reis. Pelo segundo ano consecutivo, o Palco TIM, no Auditório Simón Bolívar, recebeu apresentações intimistas de Tim Bernardes, Arthur Verocai e da tríade Mateus Aleluia, Thalma de Freitas e Amaro Freitas.



O Coala Festival também registrou um recorde em número de parceiros: 21 marcas estiveram presentes, reforçando a relevância do evento para o mercado e criando experiências diferenciadas para o público. Entre elas, estiveram Amstel como apresentadora, Elo como meio de pagamento oficial, TIM, Natura e Leão como patrocinadores, e Red Bull, Vibes, Tereos, Pernod Ricard, TABASCO® Brand, Pullman, Crystal, Altafonte, Piraquê, Transitions, Sprite, TAP Air Portugal, AC Camargo, Praya e Lagunitas como apoiadores e colaboradores do evento.



Segundo Thiago Custódio, Head of Business do Coala Festival, “a diversidade de parceiros reforça nosso compromisso em criar experiências únicas para o público e conexões verdadeiras entre marcas e quem vive o festival”.