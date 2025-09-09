DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Dwayne Johnson interpretará homem de 70 anos cujo melhor amigo é uma galinha

09/09/2025 | 12:07
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Dwayne Johnson enfrenta um novo desafio, após sua reinvenção em Coração de Lutador - The Smashing Machine, que estreou no Festival de Cinema de Veneza. Ele, que ganhou peso e músculos para o papel, terá que perdê-los para sua nova atuação em Lizard Music, como "Chicken Man".

Na trama, ele fará o papel de um "excêntrico" homem de 70 anos cujo melhor amigo é uma galinha. Lizard Music é um longa de Benny Safdie, que também dirigiu Smashing Machine, além de obras como Joias Brutas.

Durante uma palestra sobre sua carreira no Festival de Cinema de Toronto, ele comentou sobre a perda de peso para o filme: "Ainda tenho um longo caminho a percorrer." "Estou muito animado por ter a chance de me transformar novamente, como pude fazer em Smashing Machine. (Isso significa) comer menos frango", brincou também.

Smashing Machine, que pode render a Johnson sua primeira indicação ao Oscar, também foi tópico da discussão: "Por alguns anos, me senti rotulado porque permiti que isso acontecesse", admitiu. Ele acrescentou: "(Esse filme0 é para mim."


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.