Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Israel diz que ataque contra Hamas no Catar foi 'totalmente independente' de outros países

09/09/2025 | 12:05
O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou a participação de outros países no ataque israelense contra integrantes do Hamas em Doha, no Catar, nesta terça-feira, 9. "A ação de hoje contra os principais líderes terroristas do Hamas foi totalmente independente", diz o texto. "Israel a iniciou, Israel a conduziu e Israel assume total responsabilidade", pontua o breve comunicado divulgado pelo governo de Netanyahu.

Mais cedo, porém, o Canal 12 de Israel havia informado que o presidente dos EUA, Donald Trump, deu "sinal verde" para a operação militar israelense em Doha. Ao mesmo tempo, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), grupo paramilitar iraniano, afirmou que uma delegação do Hamas foi levada pelos EUA ao mesmo prédio atacado por Israel para discutir um acordo de cessar-fogo para a guerra em Gaza.

Segundo a Al Jazeera, a liderança do Hamas sobreviveu ao ataque.

A vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, afirmou que o governo norte-americano não fará comentários sobre os ataques de Israel neste momento, segundo a Al Jazeera.


