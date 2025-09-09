DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Veja como se inscrever

Gerdau abre inscrições para curso online de empreendedorismo com 100 vagas

O curso acontece de 6 a 10 de outubro de 2025, via Google Meet, com aulas das 19h às 22h

Natasha Werneck
09/09/2025 | 12:07
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria voltado a empreendedores e futuros empresários, está com inscrições abertas. São 100 vagas gratuitas, disponíveis para turmas online em todo o país, em comemoração à Semana do Empreendedor.

O curso acontece de 6 a 10 de outubro de 2025, via Google Meet, com aulas das 19h às 22h. As inscrições podem ser feitas de 6 de setembro a 8 de outubro. Podem participar pessoas com mais de 18 anos, que já tenham um negócio ou tenham interesse em abrir um empreendimento.

Durante o programa, os participantes desenvolvem habilidades de gestão e aprendem a estruturar negócios de forma organizada. O curso é baseado na metodologia By Necessity, criada pela Besouro de Fomento Social, parceira da Gerdau, e conta com instrutores especializados em Marketing, Administração e empreendedorismo.

Segundo Paulo Boneff, líder global de responsabilidade social e desenvolvimento organizacional da Gerdau, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com o fortalecimento do empreendedorismo como ferramenta de transformação social. “Acreditamos que a educação empreendedora é essencial para gerar oportunidades e reduzir desigualdades. Com o Gerdau Transforma, ajudamos profissionais informais e autônomos a criarem negócios sustentáveis e de impacto”, afirma.

A metodologia do programa adapta o modelo tradicional de plano de negócios para pequenos empreendimentos em 10 etapas, abordando desde a construção do conceito do produto ou serviço até divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas e fluxo de caixa. Ao final do curso, os alunos recebem acompanhamento de consultores especializados por 90 dias, para colocar em prática tudo o que aprenderam.

Criado em 2019, o Gerdau Transforma já beneficiou mais de 25 mil alunos, impactando 35 mil pessoas e apoiando cerca de 4.200 empreendedores no Brasil e em países da América Latina, como Peru, onde participantes iniciaram negócios com o auxílio do programa.

Gerdau Transforma – Turma especial Semana do Empreendedor

- Período: 6 a 10 de outubro de 2025

Horário: 19h às 22h

Formato: Online via Google Meet

Inscrições: 6 de setembro a 8 de outubro


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.