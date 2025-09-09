Gerdau abre inscrições para curso online de empreendedorismo com 100 vagas

O Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria voltado a empreendedores e futuros empresários, está com inscrições abertas. São 100 vagas gratuitas, disponíveis para turmas online em todo o país, em comemoração à Semana do Empreendedor.



O curso acontece de 6 a 10 de outubro de 2025, via Google Meet, com aulas das 19h às 22h. As inscrições podem ser feitas de 6 de setembro a 8 de outubro. Podem participar pessoas com mais de 18 anos, que já tenham um negócio ou tenham interesse em abrir um empreendimento.



Durante o programa, os participantes desenvolvem habilidades de gestão e aprendem a estruturar negócios de forma organizada. O curso é baseado na metodologia By Necessity, criada pela Besouro de Fomento Social, parceira da Gerdau, e conta com instrutores especializados em Marketing, Administração e empreendedorismo.



Segundo Paulo Boneff, líder global de responsabilidade social e desenvolvimento organizacional da Gerdau, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com o fortalecimento do empreendedorismo como ferramenta de transformação social. “Acreditamos que a educação empreendedora é essencial para gerar oportunidades e reduzir desigualdades. Com o Gerdau Transforma, ajudamos profissionais informais e autônomos a criarem negócios sustentáveis e de impacto”, afirma.



A metodologia do programa adapta o modelo tradicional de plano de negócios para pequenos empreendimentos em 10 etapas, abordando desde a construção do conceito do produto ou serviço até divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas e fluxo de caixa. Ao final do curso, os alunos recebem acompanhamento de consultores especializados por 90 dias, para colocar em prática tudo o que aprenderam.



Criado em 2019, o Gerdau Transforma já beneficiou mais de 25 mil alunos, impactando 35 mil pessoas e apoiando cerca de 4.200 empreendedores no Brasil e em países da América Latina, como Peru, onde participantes iniciaram negócios com o auxílio do programa.



Gerdau Transforma – Turma especial Semana do Empreendedor



- Período: 6 a 10 de outubro de 2025



- Horário: 19h às 22h



- Formato: Online via Google Meet



- Inscrições: 6 de setembro a 8 de outubro