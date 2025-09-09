DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo

Quem saiu do 'Estrela da Casa'? Talíz é eliminada; veja porcentual de votos

09/09/2025 | 11:54
Diário do Grande ABC


A brasiliense Talíz foi a terceira eliminada desta segunda temporada do Estrela da Casa, reality musical exibido pela Rede Globo. No Festival que foi ao ar nesta segunda-feira, 9, ela alcançou a nota 8,7, ficando entre as três piores avaliações do público, ao lado de Bea (8,65) e Biahh Cavalcante (8,71).

O júri do episódio, composto pelo maestro João Carlos Martins, Leo Jaime e Lexa, optou por salvar Bea. Com uma nota inferior à de Biahh Cavalcante, Talíz foi eliminada. Dos 12 participantes do reality, 10 foram avaliados pelo público, já que Daniel Sobral, vencedor da Prova Dono do Palco, e Janício, vencedor do Duelo, estavam imunes.

Thaimá Gonçalves teve a maior nota, alcançando 9,05. Ela foi seguida por Camille Vitoria (8,99), Juceir Jr (8,85), Brenno Casagrande (8,82), Hanii (8,79), Sudário (8,77) e Gabriel Smaniotto (8,73).


