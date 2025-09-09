Trem descarrila na Linha 4-Amarela do Metrô de SP e provoca transtornos

Um trem descarrilou na Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo na manhã desta terça-feira, dia 9. A falha provoca transtornos aos passageiros que utilizam a via. Nas redes sociais, diversos usuários divulgaram imagens do problema.
A ocorrência foi registrada na região da Estação São Paulo - Morumbi. Com isso, por volta das 11h10, os trens estavam funcionando com circulação parcial entre as estações Luz e Paulista.
O Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foi acionado para atender entre Paulista até Vila Sônia. As causas do incidente estão sendo analisadas.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.