DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Trem descarrila na Linha 4-Amarela do Metrô de SP e provoca transtornos

09/09/2025 | 11:43
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um trem descarrilou na Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo na manhã desta terça-feira, dia 9. A falha provoca transtornos aos passageiros que utilizam a via. Nas redes sociais, diversos usuários divulgaram imagens do problema.

A ocorrência foi registrada na região da Estação São Paulo - Morumbi. Com isso, por volta das 11h10, os trens estavam funcionando com circulação parcial entre as estações Luz e Paulista.

O Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foi acionado para atender entre Paulista até Vila Sônia. As causas do incidente estão sendo analisadas.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.