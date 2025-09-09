DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Economia Titulo Redução

Mais de 14 milhões de pessoas saem da pobreza em dois anos, aponta CadÚnico

Em maio de 2023, eram 26,1 milhões de domicílios nessa condição; em julho de 2025, o número caiu para 19,56 milhões

Natasha Werneck
09/09/2025 | 11:45
FOTO: André Oliveira/MDS
FOTO: André Oliveira/MDS


Em dois anos, o número de famílias em situação de pobreza registrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) caiu 25%, segundo dados do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). Em maio de 2023, eram 26,1 milhões de domicílios nessa condição; em julho de 2025, o número caiu para 19,56 milhões.

A redução representa 6,55 milhões de famílias que passaram a ter renda mensal por pessoa acima de R$ 218. Considerando o número de indivíduos, mais de 14,17 milhões de pessoas deixaram a situação de pobreza nesse período.

Os números foram divulgados pelo Monitora MDS, ferramenta que acompanha metas, resultados e indicadores das políticas públicas sociais. Para o ministro Wellington Dias, a melhora da renda é central para garantir acesso a alimentos e serviços essenciais. “Combinando desenvolvimento econômico e social, tiramos o Brasil do Mapa da Fome e as pessoas estão saindo da pobreza, seja pelo trabalho ou pelo empreendedorismo”, afirmou.

O estudo conduzido pela Sagicad (Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único) aponta ainda aumento de renda entre famílias acima da linha de pobreza. Segundo o secretário Rafael Osório, o avanço é resultado da integração do CadÚnico com dados formais de trabalho e benefícios previdenciários, além da melhoria no mercado de trabalho.

“Com a integração das informações com outras bases de dados, reduzimos a dependência da autodeclaração. Esse avanço diminui o esforço das famílias, alivia a carga sobre os municípios e qualifica os dados usados pelos programas sociais, contribuindo para a focalização das políticas públicas”, explicou Osório.

Renda familiar

O CadÚnico classifica as famílias em três faixas de renda mensal por pessoa:

- Situação de pobreza: até R$ 218

Baixa renda: entre R$ 218,01 e meio salário mínimo

Acima de meio salário mínimo

A renda familiar é calculada dividindo a renda total da família pelo número de pessoas, considerando rendas de trabalho, aposentadoria, pensão, BPC e doações.

Bases integradas e atualização cadastral

Desde 2023, o MDS integrou dados de renda formal e benefícios previdenciários do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) ao CadÚnico. Foram realizadas sete ações de atualização, alcançando 33 milhões de pessoas. Na primeira ação, 15% das famílias em situação de pobreza migraram para a faixa de baixa renda ou acima de meio salário mínimo, enquanto 29% das famílias de baixa renda avançaram para a faixa superior.

Entre janeiro e julho de 2025, a proporção de cadastros atualizados com entrevista domiciliar passou de 11,5% para 40,2%, impulsionada pela Lei nº 15.077/2024, que tornou obrigatória a entrevista domiciliar para famílias unipessoais no Bolsa Família e BPC, com exceção de indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua.

Busca ativa

A política de busca ativa visa atualizar cadastros e incluir famílias unipessoais, além de identificar Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE), pessoas idosas, em situação de rua, com deficiência ou crianças em trabalho infantil.


