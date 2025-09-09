Mais de 14 milhões de pessoas saem da pobreza em dois anos, aponta CadÚnico

Em dois anos, o número de famílias em situação de pobreza registrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) caiu 25%, segundo dados do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). Em maio de 2023, eram 26,1 milhões de domicílios nessa condição; em julho de 2025, o número caiu para 19,56 milhões.



A redução representa 6,55 milhões de famílias que passaram a ter renda mensal por pessoa acima de R$ 218. Considerando o número de indivíduos, mais de 14,17 milhões de pessoas deixaram a situação de pobreza nesse período.



Os números foram divulgados pelo Monitora MDS, ferramenta que acompanha metas, resultados e indicadores das políticas públicas sociais. Para o ministro Wellington Dias, a melhora da renda é central para garantir acesso a alimentos e serviços essenciais. “Combinando desenvolvimento econômico e social, tiramos o Brasil do Mapa da Fome e as pessoas estão saindo da pobreza, seja pelo trabalho ou pelo empreendedorismo”, afirmou.



O estudo conduzido pela Sagicad (Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único) aponta ainda aumento de renda entre famílias acima da linha de pobreza. Segundo o secretário Rafael Osório, o avanço é resultado da integração do CadÚnico com dados formais de trabalho e benefícios previdenciários, além da melhoria no mercado de trabalho.

“Com a integração das informações com outras bases de dados, reduzimos a dependência da autodeclaração. Esse avanço diminui o esforço das famílias, alivia a carga sobre os municípios e qualifica os dados usados pelos programas sociais, contribuindo para a focalização das políticas públicas”, explicou Osório.



Renda familiar



O CadÚnico classifica as famílias em três faixas de renda mensal por pessoa:



- Situação de pobreza: até R$ 218



- Baixa renda: entre R$ 218,01 e meio salário mínimo



- Acima de meio salário mínimo



- A renda familiar é calculada dividindo a renda total da família pelo número de pessoas, considerando rendas de trabalho, aposentadoria, pensão, BPC e doações.



Bases integradas e atualização cadastral



Desde 2023, o MDS integrou dados de renda formal e benefícios previdenciários do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) ao CadÚnico. Foram realizadas sete ações de atualização, alcançando 33 milhões de pessoas. Na primeira ação, 15% das famílias em situação de pobreza migraram para a faixa de baixa renda ou acima de meio salário mínimo, enquanto 29% das famílias de baixa renda avançaram para a faixa superior.



Entre janeiro e julho de 2025, a proporção de cadastros atualizados com entrevista domiciliar passou de 11,5% para 40,2%, impulsionada pela Lei nº 15.077/2024, que tornou obrigatória a entrevista domiciliar para famílias unipessoais no Bolsa Família e BPC, com exceção de indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua.



Busca ativa



A política de busca ativa visa atualizar cadastros e incluir famílias unipessoais, além de identificar Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE), pessoas idosas, em situação de rua, com deficiência ou crianças em trabalho infantil.