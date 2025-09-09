Trem descarrila e paralisa trecho da Linha 4-Amarela em São Paulo

Ocorrência na estação São Paulo–Morumbi interrompeu a circulação entre Vila Sônia e Paulista; três passageiros precisaram de atendimento no local
Um trem da Linha 4-Amarela apresentou um descarrilamento na altura da estação São Paulo–Morumbi, na Zona Oeste da Capital, na manhã desta terça-feira (9). O incidente envolveu o último carro da composição que seguia em direção à estação Luz.
De acordo com a concessionária responsável, três passageiros precisaram de atendimento por crises nervosas, mas não houve registro de feridos graves ou necessidade de encaminhamento hospitalar.
Em razão do problema, a circulação foi interrompida entre as estações Vila Sônia e Paulista. Para minimizar os impactos, ônibus do sistema Paese foram disponibilizados gratuitamente aos usuários.
No restante do trajeto, entre as estações Paulista e Luz, os trens continuam operando. Ainda não há previsão para a normalização completa do serviço.
