Trem descarrila e paralisa trecho da Linha 4-Amarela em São Paulo

Um trem da Linha 4-Amarela apresentou um descarrilamento na altura da estação São Paulo–Morumbi, na Zona Oeste da Capital, na manhã desta terça-feira (9). O incidente envolveu o último carro da composição que seguia em direção à estação Luz.

De acordo com a concessionária responsável, três passageiros precisaram de atendimento por crises nervosas, mas não houve registro de feridos graves ou necessidade de encaminhamento hospitalar.

Em razão do problema, a circulação foi interrompida entre as estações Vila Sônia e Paulista. Para minimizar os impactos, ônibus do sistema Paese foram disponibilizados gratuitamente aos usuários.

No restante do trajeto, entre as estações Paulista e Luz, os trens continuam operando. Ainda não há previsão para a normalização completa do serviço.