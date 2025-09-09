Criação de empregos no ano nos EUA até março é revisada para baixo em 911 mil

O total de empregos criados nos Estados Unidos no ano até março de 2025 foi revisado para baixo em 911 mil, segundo revisão preliminar anual do payroll, como é conhecido o principal relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano. A divulgação foi realizada pelo Departamento do Trabalho do país nesta terça-feira, 9.
Analistas do Commerzbank e do ING projetavam uma revisão em 700 mil vagas para o período.
