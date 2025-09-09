DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Criação de empregos no ano nos EUA até março é revisada para baixo em 911 mil

09/09/2025 | 11:30
O total de empregos criados nos Estados Unidos no ano até março de 2025 foi revisado para baixo em 911 mil, segundo revisão preliminar anual do payroll, como é conhecido o principal relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano. A divulgação foi realizada pelo Departamento do Trabalho do país nesta terça-feira, 9.

Analistas do Commerzbank e do ING projetavam uma revisão em 700 mil vagas para o período.


