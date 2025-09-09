Corpo de mulher desaparecida é achado enterrado em imóvel de São Bernardo

Vítima estava desaparecida desde agosto; polícia investiga homicídio
A Polícia Civil investiga morte de uma mulher de 34 anos, encontrada enterrada em um imóvel na noite desta segunda-feira (8), em São Bernardo. A vítima estava desesperada desde agosto, depois de sair de casa para se encontrar com um homem.
De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a equipe de investigadores chegou ao local em cumprimento a um mandado de busca e apreensão concedido pela Justiça. A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como encontro de pessoa, homícidio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.
As diligências seguem sob responsabilidade da Equipe de Investigações Sobre Homicídios da DEIC de São Bernardo, que trabalha para esclarescer o crime.
LEIA TAMBÉM:
Número de recusas ao bafômetro cresce 127% em um ano na região
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.