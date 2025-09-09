Corpo de mulher desaparecida é achado enterrado em imóvel de São Bernardo

A Polícia Civil investiga morte de uma mulher de 34 anos, encontrada enterrada em um imóvel na noite desta segunda-feira (8), em São Bernardo. A vítima estava desesperada desde agosto, depois de sair de casa para se encontrar com um homem.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a equipe de investigadores chegou ao local em cumprimento a um mandado de busca e apreensão concedido pela Justiça. A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como encontro de pessoa, homícidio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

As diligências seguem sob responsabilidade da Equipe de Investigações Sobre Homicídios da DEIC de São Bernardo, que trabalha para esclarescer o crime.

LEIA TAMBÉM:

Número de recusas ao bafômetro cresce 127% em um ano na região