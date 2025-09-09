DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Investigação

Corpo de mulher desaparecida é achado enterrado em imóvel de São Bernardo

Vítima estava desaparecida desde agosto; polícia investiga homicídio

Leticia Generali
 Especial para o Diário
09/09/2025 | 11:12
Compartilhar notícia
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Polícia Civil investiga morte de uma mulher de 34 anos, encontrada enterrada em um imóvel na noite desta segunda-feira (8), em São Bernardo. A vítima estava desesperada desde agosto, depois de sair de casa para se encontrar com um homem.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a equipe de investigadores chegou ao local em cumprimento a um mandado de busca e apreensão concedido pela Justiça. A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como encontro de pessoa, homícidio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

As diligências seguem sob responsabilidade da Equipe de Investigações Sobre Homicídios da DEIC de São Bernardo, que trabalha para esclarescer o crime.

LEIA TAMBÉM:

Número de recusas ao bafômetro cresce 127% em um ano na região


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.