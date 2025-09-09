DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Política Titulo STF

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'

O deputado federal publicou no último domingo, 7, um vídeo em que faz ameaças à família do ministro

09/09/2025 | 10:05
FOTO: Mario Agra / Câmara dos Deputados/Rosinei Coutinho/STF
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou no último domingo, 7, um vídeo em que faz ameaças à família do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

"Eu vou provar para o Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher, e depois dela, que em breve será sancionado os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês", disse o deputado.

O vídeo, divulgado na conta do deputado no X (antigo Twitter), traz um trecho de uma videochamada de Eduardo com apoiadores que participavam de manifestações bolsonaristas em Curitiba e Porto Alegre.

Na legenda da publicação, Eduardo admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso. "Só um homem agressivo pode ser pacífico, do contrário a única opção é ser cordeiro", escreveu.

Eduardo, que está nos Estados Unidos em busca de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que não vai desistir da empreitada.

A ele é atribuída a articulação que resultou na aplicação da Lei Magnitsky a Moraes e no tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Como mostrou o Estadão, juntamente com o comunicador Paulo Figueiredo, o deputado pretende levar a ofensiva contra Moraes também para a Europa neste segundo semestre.


