DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo


Os juros futuros operam estáveis na manhã desta terça-feira, 9, com viés de alta, em dia de agenda fraca. O dólar tenta ganhar força ante o real e os rendimentos dos Treasuries sobem. Nesta terça os destaques são o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) e os leilões de NTN-B e LFT, após os leilões off-the-run de NTN-B na semana passada.

Às 9h13, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 ia para 13,940%, de 13,921% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 tinha mínima de 13,175%, de 13,177%, e o para janeiro de 2031 batia mínima de 13,475%, de 13,478% no ajuste de segunda-feira, 8.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.