Os juros futuros operam estáveis na manhã desta terça-feira, 9, com viés de alta, em dia de agenda fraca. O dólar tenta ganhar força ante o real e os rendimentos dos Treasuries sobem. Nesta terça os destaques são o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) e os leilões de NTN-B e LFT, após os leilões off-the-run de NTN-B na semana passada.
Às 9h13, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 ia para 13,940%, de 13,921% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 tinha mínima de 13,175%, de 13,177%, e o para janeiro de 2031 batia mínima de 13,475%, de 13,478% no ajuste de segunda-feira, 8.
