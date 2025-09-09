Crimes digitais e impactos no trabalho

Vivemos em um cenário em que a tecnologia está presente praticamente em todos os momentos do nosso dia: redes sociais, aplicativos de mensagens, plataformas de trabalho remoto, sistemas empresariais, dentre outros. A hiperconectividade trouxe inúmeras facilidades, mas também riscos, especialmente quando se trata da proteção de dados e da conduta digital dentro do ambiente corporativo.

No campo das relações de trabalho, os incidentes mais comuns envolvem publicações em redes sociais ou grupos de mensagens que possam ofender a imagem da empresa ou de colegas; vazamento de informações confidenciais de clientes, fornecedores ou empregados; assédio moral ou sexual digital, caracterizado por mensagens ofensivas, ameaças, humilhações, envio de imagens inapropriadas ou convites de cunho sexual.

Essas condutas, quando comprovadas, podem gerar sérias consequên-cias jurídicas. A vida digital do trabalhador pode refletir diretamente na imagem da empresa. Isso ocorre porque muitas vezes os empregados se identificam publicamente como integrantes da organização, seja em seus perfis ou em publicações.

Alguns exemplos práticos: críticas públicas à empresa em redes sociais, que podem configurar mau procedimento e gerar advertência ou até justa causa; postagens discriminatórias ou preconceituosas, que comprometem a reputação da empresa ao associar sua marca a condutas contrárias aos valores sociais e constitucionais; exposição excessiva de informações internas, ainda que de forma não intencional, como fotos de documentos, contratos ou ambientes restritos, que podem comprometer a segurança e sigilo da companhia; associação da imagem pessoal com a marca empregadora, que pode gerar repercussões indiretas quando o colaborador se envolve em polêmicas virtuais ou práticas ilícitas fora do expediente.

É importante destacar que a empresa pode, em certos casos, adotar medidas disciplinares proporcionais, desde que comprovado o nexo entre a conduta do empregado e o prejuízo ou risco à reputação empresarial. Por outro lado, um monitoramento abusivo da vida privada digital pode configurar violação à intimidade do trabalhador, o que exige cautela e equilíbrio na gestão de riscos.

Para o empregado, a penalidade máxima é a dispensa por justa causa, prevista no art. 482 da CLT, quando a conduta configurar ato lesivo à honra, violação de segredo da empresa ou mau procedimento. Para o empregador: o empregado poderá pleitear a rescisão indireta do contrato (art. 483 da CLT), quando for vítima de conduta abusiva praticada por superiores ou pela própria empresa.

Assim, a chave para evitar litígios e prejuízos é a combinação de conscientização, prevenção e cumprimento da legislação, garantindo um ambiente de trabalho saudável, seguro e respeitoso também no universo virtual.

Giovanna Tawada é advogada formada e pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho.