Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 9 de setembro de 2025

Setembro Amarelo

‘No Grande ABC, 82 voluntários do CVV ajudam a preservar vidas’ (Setecidades, dia 7). Em 2013, a ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), devido a alta taxa de suicídio, decidiu iniciar uma campanha de prevenção. No ano seguinte, o CFM (Conselho Federal de Medicina) e o CVV (Centro de Valorização da Vida) passaram a apoiar a iniciativa da ABP e ajudar na divulgação da campanha Setembro Amarelo. O dia internacional da prevenção ao suicídio é celebrado em 10 de setembro. Mas a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Ministério da Saúde recomendam que a campanha seja feita durante todo o mês de setembro. E a prevenção deve ser feita continuamente, já que a cada 40 segundos alguém tenta ou tira a própria vida no mundo todo, totalizando quase um milhão de suicídios. No Brasil, a cada 40 minutos, acontece uma tentativa de suicídio. 14 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Mas esse número pode ser maior, já que é provável que haja subnotificação. A maioria dos casos acontece na faixa etária entre 15 e 29 anos, e o número vem crescendo. 98% das pessoas que se suicidam, sofrem de algum problema mental. Nesse sentido, se a pessoa tiver ajuda e procurar tratamento, é muito provável que ela desista de tirar a própria vida. Então, caso saiba de alguém com ideação suicida, carinhosamente, peça para ligar para o telefone 188, que é do CVV. E o site é www.cvv.org.br (por chat e e-mail). Ou procurar uma unidade dos Caps (Centros de Atenção Psicossocial). Essa ação pode guardar uma vida.

Paulo Moriassu Hijo - São Caetano





Polarização

‘Gestão eficiente contra a polarização’ (Política, dia 7). Lendo a coluna do Paulo Serra, e vendo o resultado da pesquisa feita, concordo totalmente que ninguém aguenta mais essa polarização. Eu pelo menos não suporto mais. É impressionante como políticos sem compromisso com o bem comum se abastecem dessa divisão ridícula e o pior, muitos alimentando a divisão e o discurso de ódio. Nem Bolsonaro, que despertou todo esse processo divisório com seu radicalismo perverso, nem Lula, que para se manter no poder promove o eco desse sentimento de separação, de X versus Y. Cada um com seu discurso pavimenta o mesmo caminho da divisão, da “guerra” de opiniões e da exclusão do diálogo. Não bastasse as barbáries internas, agora vem um psicopata norte-americano, que usa como cortina de fumaça a oportunista relação com a nefasta família Bolsonaro, para invadir não só nossa soberania, como de forma oculta buscar outros interesses no caos. Nem menciono o péssimo nível moral e ético de nosso Congresso, que prefiro não comentar porque não encontro definições que sejam, por respeito aos leitores, publicáveis. Enfim, de fato, o colunista destaca que ninguém aguenta mais e a máxima “o inimigo do meu inimigo é meu amigo”, pelo que se pode observar, tem prevalecido entre os que ainda insistem nos extremos, não importando quem seja, desde que seja inimigo do meu inimigo.





Maria Lopes - Santo André





Bandeira do Brasil

No dia 4 de setembro, vi uma cena revoltante: o presidente do Brasil fazendo chacota com a nossa bandeira, assim como ele faz todos os dias, querendo fazer com que o Brasil assuma a cor vermelha, de sangue. Mal sabe ele que nossa bandeira representa as riquezas do País. Verde representa as matas extensas do Brasil. Amarelo simboliza o ouro e as riquezas do País. Azul, o céu e os rios brasileiros. Branco representa desejo pela paz. As 27 estrelas, os 26 Estados e o Distrito Federal. A disposição das estrelas é a visão do céu no dia da República. Ordem e progresso é lema que reflete os ideais para o País. Antes de falar besteira, sr. L, procure saber o fundo das coisas. Nossa bandeira jamais será vermelha.

Nilzete Oliveira - São Caetano