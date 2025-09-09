DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Transação

Anglo American e Teck Resources anunciam fusão para criar gigante do setor de cobre

O acordo vem em um momento em que as mineradoras se esforçam para garantir acesso ao cobre, que é essencial para a transição energética e um componente fundamental para a fiação utilizada no crescente setor de data centers

09/09/2025 | 08:57
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Anglo American e a Teck Resources fecharam um acordo para fundir seus negócios, em uma transação que criará um dos maiores produtores de cobre do mundo, com valor de mercado superior a US$ 53 bilhões. Por volta das 8h10 (de Brasília), a ação da Anglo saltava mais de 9% na Bolsa de Londres.

O acordo vem em um momento em que as mineradoras se esforçam para garantir acesso ao cobre, que é essencial para a transição energética e um componente fundamental para a fiação utilizada no crescente setor de data centers.

Ambas as empresas rejeitaram propostas de aquisição de concorrentes nos últimos anos e buscaram reestruturar seus portfólios. A Anglo rejeitou uma oferta de cerca de US$ 50 bilhões da BHP no ano passado, enquanto a Teck rechaçou uma proposta de US$ 23 bilhões da Glencore em 2023, antes de vender seus ativos siderúrgicos.

O acordo prevê a criação de um gigante do setor de cobre, com produção anual em torno de 1,2 milhão de toneladas. A empresa resultante da fusão ficaria no mesmo patamar da americana Freeport-McMoRan, mas ainda atrás da australiana BHP, que produziu mais de 2 milhões de toneladas de cobre no ano até junho, e da chilena Codelco, que produziu 1,3 milhão de toneladas em 2024.

A expectativa é que a futura empresa, que deverá se chamar Anglo Teck, amplie a produção em cerca de 10%, para 1,35 milhão de toneladas em 2027.

Acionistas da Anglo deverão controlar 62,4% da mineradora e os da Teck, os 37,6% restantes. A sede da empresa será na cidade canadense de Vancouver, com escritórios corporativos em Londres e Johanesburgo.

Duncan Wanblad, da Anglo, liderará a nova empresa, e Jonathan Price, da Teck, será seu vice-CEO.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.