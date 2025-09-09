Produtividade baixa no trabalho remoto resulta em demissões no Itaú

Nas redes sociais, foram vários relatos ao longo do dia
O Itaú Unibanco fez nesta segunda-feira (8) uma série de demissões, principalmente em funcionários com trabalho remoto, com a justificativa de baixa produtividade. Nas redes sociais, foram vários relatos ao longo do dia. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região repudiou as demissões.
O Itaú confirmou que houve desligamentos, mas ressaltou que ocorreram após “revisão criteriosa” de condutas relacionadas ao trabalho remoto, de forma individual. O banco não cita o número de cortes, mas diz que não ocorreu demissão em massa ou lay-off.
“O Itaú Unibanco realizou hoje (segunda, 8) desligamentos decorrentes de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada.”
Segundo o banco, “em alguns casos, foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança, que são inegociáveis para o banco”. “Essas decisões fazem parte de um processo de gestão responsável e têm como objetivo preservar nossa cultura e a relação de confiança que construímos”, afirma a nota do Itaú. Nas mensagens em redes sociais, relatos variavam de 1.000 a 5.000 cortes.
