Guto Volpi reúne tropa para campanha do pai

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), está decidido a fazer a lição de casa em prol da candidatura do pai e atual secretário de Saúde e Higiene, Clóvis Volpi (PSD), a deputado estadual em 2026. No fim de semana, filho e pai se reuniram com vereadores aliados para pavimentar a base de apoio ao pessedista. Participaram o presidente do Legislativo, José Nelson da Paixão (Republicanos), Flávio Gomes, Matheus Brizotto, Sapão (os três do PL), Rato Teixeira (MDB) e Valdir Gordo (Podemos). O gesto também é visto como resposta a um racha interno no Paço, visto que o vice-prefeito Rubão Fernandes (Solidariedade) também mira uma cadeira na Assembleia Legislativa, à revelia do chefe do Executivo. Os bastidores de Ribeirão Pires começam a ferver, faltando mais de um ano para a eleição.

BASTIDORES

Mais recursos

O deputado federal Alex Manente (Cidadania-foto) anunciou, ontem, a destinação de R$ 12 milhões para a saúde de São Bernardo. A boa notícia foi comunicada à prefeita em exercício, Jessica Cormick (Avante). Apesar do repasse expressivo, o parlamentar fez questão de destacar a necessidade de responsabilidade na aplicação dos recursos. “São Bernardo merece respeito, transparência e vou cobrar até o fim”, afirmou Manente, que informou já ter destinado, no ano passado, R$ 16 milhões para o setor e quer saber onde foram aplicados.

Obra destravada

A deputada estadual Carla Morando (PSDB) esteve em Rio Grande da Serra com o prefeito Akira Auriani (PSB) para vistoriar obras de infraestrutura em ruas da cidade, viabilizadas por emenda de R$ 5,3 milhões destinada por ela em 2022. Após três anos de espera, as obras começam a sair do papel, atendendo a uma demanda antiga da população. Akira destacou que, em até quatro meses, esse sonho antigo dos moradores será concretizado. A deputada, por sua vez, elogiou o prefeito pelo empenho e o compromisso ao destravar os recursos.

Takasmurfs na Parada

A festa de 7 de setembro em Diadema teve um toque especial neste ano: direto da série animada para as ruas, o carismático Smurf Gênio marcou presença no festejo cívico, em alusão ao Takasmurfs. O personagem, inspirado no prefeito da cidade, é estrela de um perfil bem-humorado que retrata o cotidiano da fictícia Aldeia Diademasmurfs, um lugar onde reinam a união, o respeito e a simplicidade. O Takasmurfs celebrou o retorno da festa democrática à cidade, que não ocorria há seis anos.

Economia criativa

O vereador Daniel Córdoba (PSD) apresentou indicação à Prefeitura de São Caetano propondo estudos para a criação de uma Feira de Economia Criativa e Empreendedorismo. A proposta visa ampliar os espaços de valorização da inovação e da produção autoral na cidade. Segundo o parlamentar, a ideia é complementar a já consolidada feira permanente de artesanato e gastronomia. A proposta tem como objetivo oferecer uma plataforma de divulgação e comercialização de produtos, além de fomentar conexões entre talentos, consumidores e possíveis investidores.

De Mauá a Brasília

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), embarca novamente hoje para Brasília com o objetivo de garantir novos recursos para o município. A ponte aérea entre Mauá e a Capital federal já se tornou uma marca da gestão petista, que tem priorizado o diálogo institucional e a busca por verbas que ampliem os serviços oferecidos à população. Na sua última passagem por Brasília o prefeito pleiteou recursos para o fortalecimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) regional.