DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo


A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a possibilidade de ventos fortes nesta terça-feira, 9, em várias regiões, devido à aproximação de um ciclone extratropical.

A condição climática deve atingir as regiões de:

- Marília

- Bauru

- Ribeirão Preto

- Registro

- Itapeva

- Sorocaba

- Araraquara

- Campinas

- Baixada Santista

- São José dos Campos

- Serra da Mantiqueira

- Litoral norte

- Baixada Santista

- Região Metropolitana da capital

Os modelos meteorológicos indicam que as rajadas de vento poderão ser bem fortes e capazes de causar transtornos como quedas de árvores e destelhamento de imóveis. No interior do Estado, também aumenta o risco de incêndios, pois o vento pode espalhar os focos de queimadas com rapidez.

Por isso, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada da população, especialmente em áreas mais vulneráveis. Durante ventos fortes, afaste-se de árvores, não permaneça em locais abertos e jamais faça queimadas.

Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.