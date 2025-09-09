Integração de secretarias garante avanço à inclusão em São Caetano

A Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida (Sedef) está promovendo uma série de encontros com outras pastas da administração municipal para revisar o Plano Intersetorial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O objetivo da iniciativa é alinhar ações entre as secretarias e garantir que serviços e espaços da cidade sejam cada vez mais acessíveis e inclusivos.

A revisão do plano é fruto de um trabalho conjunto entre a Sedef, demais secretarias municipais e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Comped), e segue as diretrizes do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Criado para promover uma implementação coordenada de políticas públicas voltadas à inclusão, o plano tem como foco o acesso da população com deficiência a bens e serviços por meio de ações intersetoriais e com participação ativa da sociedade civil organizada.

Segundo a secretária da Sedef, Magali Selva Pinto, a articulação entre as secretarias é essencial para consolidar os direitos das pessoas com deficiência. “Nosso propósito é que São Caetano seja referência em acessibilidade, com políticas públicas que estejam presentes em todas as áreas da gestão. Queremos uma cidade 100% inclusiva”, afirmou.

Entre os principais destaques da proposta revisada estão o fortalecimento do protagonismo das pessoas com deficiência, com a valorização da participação social na formulação e execução das políticas públicas, e o incentivo ao desenvolvimento e à disseminação de tecnologias assistivas, por meio da atualização de legislações e do fomento à inovação para ampliar o acesso a recursos que promovam mais autonomia e inclusão. Outro ponto relevante é o alinhamento às diretrizes nacionais e internacionais, reforçando o compromisso com a equidade e a dignidade da população com deficiência.

Com a etapa final da revisão prestes a ser concluída, a Prefeitura de São Caetano do Sul reafirma seu compromisso com o combate ao capacitismo, a ampliação de oportunidades e a construção de uma cidade mais justa e acessível para todos.

LEIA TAMBÉM

Consórcio e Prefeitura da Capital alinham trabalho conjunto nas divisas