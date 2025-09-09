DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Carta de Trump para Epstein que ele negou ter assinado é revelada por democratas da Câmara

08/09/2025 | 22:19
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Democratas do Comitê de Supervisão da Câmara divulgaram na segunda-feira uma carta com teor sexualmente sugestivo para Jeffrey Epstein, supostamente assinada pelo presidente Donald Trump, que tem negado sua autoria.

A carta foi incluída como parte de um álbum de 50º aniversário compilado em 2003 para Epstein, um financista bem relacionado que foi amigo de Trump. Epstein se suicidou em uma prisão em Manhattan enquanto aguardava julgamento em 2019 sob acusações de abuso sexual e tráfico de dezenas de meninas menores de idade.

Trump afirmou que não escreveu a carta nem criou o desenho de uma mulher curvilínea que circunda a carta, e entrou com um processo de US$ 10 bilhões contra o The Wall Street Journal por reportar anteriormente sua ligação com a carta.

"Como tenho dito o tempo todo, é muito claro que o Presidente Trump não desenhou esta imagem, e ele não a assinou," disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em uma declaração postada no X.

O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Taylor Budowich, postou várias imagens no X das assinaturas de Trump ao longo dos anos e escreveu: "não é a assinatura dele."

A divulgação do desenho acontece enquanto o presidente tem enfrentado, há meses, pressão crescente para forçar mais revelações no caso de Epstein e sua ex-namorada Ghislaine Maxwell. Epstein foi acusado de pagar centenas de dólares em dinheiro para garotas menores de idade por massagens e depois molestá-las, enquanto Maxwell foi condenada por atrair adolescentes para serem abusadas sexualmente por ele.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.