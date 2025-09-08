DGABC
Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Esportes Titulo Cotia

São Paulo deve fechar venda de joia da base Henrique Carmo

Após longas conversas, clube pode concretizar acerto com CSKA Moscou, da Rússia

Do Diário do Grande ABC
08/09/2025 | 19:36
São Paulo FC


 O São Paulo deve fechar mais uma venda de joia da base. O clube paulista encaminhou a saída do atacante de 18 anos Henrique Carmo para o time russo CSKA Moscou. Após longas conversas, o Tricolor aceitou a proposta de R$ 32, 5 milhões de reais e R$ 5,4 milhões de bônus, segundo informações do jornal Lance!

O CSKA corre contra o tempo, visto que a janela do país fecha às 22h de hoje. O clube havia tentado outra duas propostas, de 3,5  milhões de dólares e 6 milhões de dólares. O atacante realizou sete partidas pelo clube principal.

Essa é mais uma venda de jogadores formados na base do São Paulo. Antes de Henrique, o atacante Lucas Ferreira foi vendido para o Shakhatr Donetsk da Ucrânia, e o meio-campista Matheus Alves também para o CSKA.


