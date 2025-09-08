São Paulo deve fechar venda de joia da base Henrique Carmo

O São Paulo deve fechar mais uma venda de joia da base. O clube paulista encaminhou a saída do atacante de 18 anos Henrique Carmo para o time russo CSKA Moscou. Após longas conversas, o Tricolor aceitou a proposta de R$ 32, 5 milhões de reais e R$ 5,4 milhões de bônus, segundo informações do jornal Lance!

O CSKA corre contra o tempo, visto que a janela do país fecha às 22h de hoje. O clube havia tentado outra duas propostas, de 3,5 milhões de dólares e 6 milhões de dólares. O atacante realizou sete partidas pelo clube principal.

Essa é mais uma venda de jogadores formados na base do São Paulo. Antes de Henrique, o atacante Lucas Ferreira foi vendido para o Shakhatr Donetsk da Ucrânia, e o meio-campista Matheus Alves também para o CSKA.