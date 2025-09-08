DGABC
Esportes Titulo Seleção

Brasil encara Bolívia na altitude: veja onde assisitr, escalações e horário

Garantido no Mundial, Brasil busca melhorar desempenho nas Eliminatórias

Fábio Júnior
 Especial para o Diário
08/09/2025 | 19:24
FOTO: Rafael Ribeiro/CBF
FOTO: Rafael Ribeiro/CBF


Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção Brasileira encerra sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas nesta terça-feira (9), diante da Bolívia. A partida será disputada no Estádio Municipal de El Alto, às 20h30 (horário de Brasília), com transmissão da Globo, SporTV e GE TV.

Após vencer o Chile por 3 a 0 na última quinta-feira (4), no Maracanã, o Brasil ocupa a segunda posição da tabela com 28 pontos, dez atrás da líder Argentina, que soma 38. Um dos principais desafios da equipe será a altitude de 4.150 metros de El Alto. Ainda assim, o técnico Carlo Ancelotti deve usar o confronto para cumprir tabela e testar mudanças no time titular.

Entre as novidades, Fabrício Bruno e Alexsandro entram nas vagas de Marquinhos e Gabriel Magalhães. Caio Henrique deve receber uma oportunidade na lateral-esquerda, enquanto Richarlison foi testado na função de centroavante, substituindo João Pedro.

A Bolívia, comandada por Óscar Villegas, ainda sonha com a vaga na repescagem. Para isso, precisa vencer o Brasil e torcer por um tropeço da Venezuela contra a Colômbia, em jogo que acontece no mesmo horário. Atualmente, “La Verde” soma 17 pontos, um a menos que a seleção venezuelana.

Prováveis escalações

Bolívia: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamil, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua.

Técnico: Óscar Villegas

Brasil: Alisson; Wesley, Fabrício Bruno, Alexsandro e Douglas Santos; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Paquetá; Raphinha, Richarlison e Estêvão.

Técnico: Carlo Ancelotti

Serviço do jogo

Data e horário: terça-feira, 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de El Alto (BOL)

Transmissão: Globo, SporTV e GE TV

Arbitragem: Cristian Garay (CHI)


