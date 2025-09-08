Brasil encara Bolívia na altitude: veja onde assisitr, escalações e horário

Garantido no Mundial, Brasil busca melhorar desempenho nas Eliminatórias
Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção Brasileira encerra sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas nesta terça-feira (9), diante da Bolívia. A partida será disputada no Estádio Municipal de El Alto, às 20h30 (horário de Brasília), com transmissão da Globo, SporTV e GE TV.
Após vencer o Chile por 3 a 0 na última quinta-feira (4), no Maracanã, o Brasil ocupa a segunda posição da tabela com 28 pontos, dez atrás da líder Argentina, que soma 38. Um dos principais desafios da equipe será a altitude de 4.150 metros de El Alto. Ainda assim, o técnico Carlo Ancelotti deve usar o confronto para cumprir tabela e testar mudanças no time titular.
Entre as novidades, Fabrício Bruno e Alexsandro entram nas vagas de Marquinhos e Gabriel Magalhães. Caio Henrique deve receber uma oportunidade na lateral-esquerda, enquanto Richarlison foi testado na função de centroavante, substituindo João Pedro.
A Bolívia, comandada por Óscar Villegas, ainda sonha com a vaga na repescagem. Para isso, precisa vencer o Brasil e torcer por um tropeço da Venezuela contra a Colômbia, em jogo que acontece no mesmo horário. Atualmente, “La Verde” soma 17 pontos, um a menos que a seleção venezuelana.
Prováveis escalações
Bolívia: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamil, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua.
Técnico: Óscar Villegas
Brasil: Alisson; Wesley, Fabrício Bruno, Alexsandro e Douglas Santos; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Paquetá; Raphinha, Richarlison e Estêvão.
Técnico: Carlo Ancelotti
Serviço do jogo
Data e horário: terça-feira, 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal de El Alto (BOL)
Transmissão: Globo, SporTV e GE TV
Arbitragem: Cristian Garay (CHI)
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.