Sindicato dos Bancários de São Paulo repudia demissão em massa do Banco Itaú

O Banco Itaú realizou, nesta segunda-feira (8), 1.000 demissões de funcionários do Centro Tecnológico, CEIC e Faria Lima, segundo nota do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. A entidade sindical repudiou a decisão e garantiu que não foram procurados para recolocações.

De acordo com a instituição financeira, os cortes estão relacionados a condutas não adequadas em relação as normas da empresa e afetam, em sua maioria, os profissionais que trabalhavam em modelo hibrído ou home-office. "O Itaú Unibanco realizou hoje desligamentos decorrentes de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. Em alguns casos, foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança, que são inegociáveis para o banco", divulgou em nota.

"Essas decisões fazem parte de um processo de gestão responsável e têm como objetivo preservar nossa cultura e a relação de confiança que construímos com clientes, colaboradores e a sociedade", concluiu o comunicado.

Para o Sindicato, a decisão é inaceitável, visto que o banco lucrou cerca de R$ 22,6 bilhões no último semestre. "É inaceitável que uma instituição que registra lucros bilionários promova demissões em massa sob a justificativa de ‘produtividade’. Os avanços tecnológicos e os ganhos de produtividade decorrentes da digitalização poderiam ser revertidos em melhores condições de trabalho e emprego estável", disse a instituição.

Ainda de acordo com a entidade sindical, em nenhum momento o movimento foi procurado para recolocações de funcionários em outras áreas. "Não houve qualquer diálogo prévio com os trabalhadores nem com as entidades sindicais. Foram dispensas em massa, realizadas de forma unilateral, sem transparência e sem respeito aos princípios de negociação e mediação, ainda que a reforma trabalhista", completou o sindicato.