Veiga revela ter jogado no 'sacrifício' e comemora retorno sem dores no Palmeiras

Veiga comemorou nesta segunda-feira o retorno aos treinos no campo, após período afastado devido a dores no púbis. O meia destacou a importância de voltar sem limitações físicas e o impacto que o incômodo causava tanto no corpo quanto na mente. "Estamos acostumados a conviver com dor, mas em alguns momentos elas limitam e deixam a gente estressado. Foi importante esse tempo para voltar sem dor", afirmou.

O jogador ressaltou ainda como a recuperação influenciou sua performance e sua motivação. "A parte mental é fundamental. Nenhum jogador gosta de jogar com dor, tomando medicação. Estou motivado para ajudar meu time nessa reta final, 100% fisicamente", completou Veiga, reforçando a confiança em contribuir plenamente para a equipe.

Além do retorno físico, Veiga celebrou a presença de companheiros em seleções e o reconhecimento internacional. "Muitos jogadores nossos estão nas seleções, fico muito feliz. Parabenizar o Flaco por realizar um sonho, o Gómez também, pelo Paraguai estar na Copa. Isso mostra o quão importante é a nossa equipe", disse, destacando a responsabilidade de manter o padrão do Palmeiras.

O meia também projetou os desafios do calendário, lembrando a intensidade dos jogos que virão. "Sempre é difícil jogar contra o River Plate. Quem vem aqui, vem com o objetivo de dificultar nossa vida. Nós, que queremos ser campeões, temos que encarar qualquer adversário", afirmou, em referência ao duelo de quartas de final da Libertadores, cujo primeiro jogo será na Argentina, no dia 17 de setembro.

Veiga lembrou que a experiência do grupo e o histórico do Palmeiras são diferenciais importantes. "Já vencemos esse campeonato, sabemos o quão importante é vencer em casa. Com todos juntos, temos totais condições de fazer um grande jogo", completou, reforçando confiança no trabalho coletivo.

O meia também confirmou que deve estar à disposição de Abel Ferreira no próximo compromisso pelo Brasileirão, no sábado, às 18h30, com o Internacional, no Allianz Parque.