Nacional Titulo Mobilidade

Confira manutenções programadas nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

As intervenções, que ocorrem em horários de menor movimento, visam garantir melhorias contínuas na infraestrutura e no atendimento aos passageiros

Do Diário do Grande ABC
08/09/2025 | 16:54
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A ViaMobilidade realizará manutenções programadas nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda entre os dias 8 e 14 de setembro. As intervenções, que ocorrem em horários de menor movimento, visam garantir melhorias contínuas na infraestrutura e no atendimento aos passageiros.

Na Linha 8-Diamante, no dia 13/9, entre 20h e 0h, os trens terão intervalos de cerca de 12 minutos entre Júlio Prestes e Barueri, e de 24 minutos entre Barueri e Itapevi. Já no dia 14/9, das 4h às 8h, o intervalo será de 12 minutos entre Júlio Prestes e Itapevi. A partir das 8h até 0h, os intervalos voltam a ser de 12 minutos entre Júlio Prestes e Barueri e 24 minutos entre Barueri e Itapevi.

Na Linha 9-Esmeralda, entre os dias 9 e 12/9, das 23h à meia-noite, os intervalos serão de 12 minutos entre Osasco e Bruno Covas/Mendes – Vila Natal, com circulação em via única entre as estações Berrini-Casas Bahia e Vila Olímpia.


