CPTM realiza ação na Estação Mauá sobre Setembro Amarelo

Nesta semana, quatro estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vão receber ações em referência ao Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Alunos da Proz Educação, rede de escolas que oferece cursos técnicos, vão realizar aferição de pressão arterial, cálculo de IMC e conscientizar os passageiros sobre a importância da valorização da vida nas paradas Jardim Helena-Vila Mara (Linha 12–Safira), Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade) , Mauá (Linha 10- Turquesa) e Guaianases (Linha 11–Coral).

A programação começou nesta segunda-feira (8), na estação Jardim Helena-Vila Mara, das 19h às 22h. Na terça-feira (9), a ação será realizada na estação Guaianases, das 9h às 12h e das 19h às 22h.

Na quarta (10), a estação Jardim Helena-Vila Mara recebe novamente o atendimento, das 9h às 12h e das 19h às 22h, enquanto a estação Mauá terá serviço das 9h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h.

Já na quinta-feira (11), a estação Guarulhos-Cecap contará com atendimento das 9h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h, e a estação Mauá também terá serviço nos mesmos horários. A programação se encerra na sexta-feira (12), na estação Mauá, das 19h às 22h.

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Campanha Setembro Amarelo

Data: segunda-feira (8/9)

Local: Estação Jardim Helena-Vila Mara (Linha 12-Safira)

Horário: das 19h às 22h

Data: terça-feira (9/9)

Local: Estação Guaianases (Linha 11-Coral)

Horário: das 09h às 12h e das 19h às 22h

Data: quarta-feira (10/9)

Local: Estação Jardim Helena-Vila Mara (Linha 12-Safira)

Horário: das 9h às 12h e das 19h às 22h

Local: Estação Mauá (Linha 10-Turquesa)

Horário: das 9h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h

Data: quinta-feira (11/9)

Local: Estação Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade e serviço Expresso Aeroporto)

Horário: das 9h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h

Local: Estação Mauá (Linha 10-Turquesa)

Horário: das 9h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h

Data: sexta-feira (12/9)

Local: Estação Mauá (Linha 10-Turquesa)

Horário: das 19h às 22h