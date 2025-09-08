DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo Violência

Menina morre após ser espancada por colegas dentro de escola; polícia investiga

A ocorrência foi registrada na quarta-feira passada, 4, por meio da Delegacia da 188ª Circunscrição Belém do São Francisco, e o óbito da aluna foi constatado no sábado (7)

08/09/2025 | 15:59
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Uma criança de 10 anos morreu após ser agredida por colegas dentro de uma escola municipal de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira passada, 4, por meio da Delegacia da 188ª Circunscrição Belém do São Francisco, e o óbito da aluna foi constatado no sábado, 7.

Conforme a investigação, a vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, transferida para Recife, porém, faleceu na noite de sábado.

"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos", disse a polícia.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.