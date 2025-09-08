Menina morre após ser espancada por colegas dentro de escola; polícia investiga

A ocorrência foi registrada na quarta-feira passada, 4, por meio da Delegacia da 188ª Circunscrição Belém do São Francisco, e o óbito da aluna foi constatado no sábado (7)
Uma criança de 10 anos morreu após ser agredida por colegas dentro de uma escola municipal de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. O caso é investigado pela Polícia Civil.
A ocorrência foi registrada na quarta-feira passada, 4, por meio da Delegacia da 188ª Circunscrição Belém do São Francisco, e o óbito da aluna foi constatado no sábado, 7.
Conforme a investigação, a vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, transferida para Recife, porém, faleceu na noite de sábado.
"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos", disse a polícia.
