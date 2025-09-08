DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Quem é o 'Porquinho da Paulista', artista que foi atacado por homem com garfo

08/09/2025 | 15:55
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Foi com uma fantasia inflável de porquinho que o artista de rua Jonathan de Jesus Oliveira viralizou nas redes sociais. Ele se apresenta em frente ao shopping Center 3, na Avenida Paulista. Neste domingo, 7, quando dançava ao lado de uma criança, ele foi atacado por um homem com um garfo. O agressor fazia parte da manifestação bolsonarista por conta do 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Nas imagens, divulgadas nas redes sociais, é possível ver ele golpear o porquinho ao menos três vezes.

O porquinho da paulista costuma cantar e dançar e reunir uma multidão para assistir as apresentações. No Instagram, já soma mais de 260 mil seguidores. "Eu criei uma conexão com o público com essa fantasia de porco. E essa sempre foi a ideia: me conectar com as pessoas."

Em um dos vídeos com maior visualização ele aparece cantando canta "Shake It Off", hit de Taylor Swift. Embora siga com o ponto fixo na Paulista, ele também já explorou outros lugares. Recentemente, foi ao Rio de Janeiro e dançou em cantou com os milhares de fãs da cantora Lady Gaga, que se apresentou à época em Copacabana.

O porquinho também caiu nas graças da publicidade e virou "garoto" propaganda de marcas de creme hidratante, sorvete entre outros.

Em abril, quando completou 30 anos, ele divulgou um vídeo agradecendo quem acompanha o trabalho e disse que vai continuar "levando um pouco de sorriso para as pessoas vestido de porquinho".


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.