Nacional Titulo


A Polícia Civil do Estado de São Paulo investiga um incêndio a um Porsche, ocorrido na madrugada de sábado, 6, na Rua Doutor José Sílvio de Camargo, no bairro Pedreira, zona sul da capital paulista.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, um homem, de 33 anos, relatou ter deixado seu automóvel estacionado e, ao retornar ao local, viu o veículo pegando fogo.

O caso foi registrado como incêndio na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 98° Distrito Policial (Jardim Miriam).

"Diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos", disse a SSP.


