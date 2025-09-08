Grande ABC dobra presença na Feira do Empreendedor 2025

O Grande ABC vai chegar com força redobrada à 14ª edição da Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae-SP entre os dias 15 e 18 de outubro no São Paulo Expo. Sessenta empresários da região já confirmaram participação, mais que o dobro do registrado em 2024, quando apenas 24 marcas locais estiveram no evento.



Considerada a maior vitrine de negócios da América Latina, a feira deve atrair mais de 120 mil visitantes ao longo de quatro dias e movimentar milhões em novos contratos — só na última edição, o volume de negócios ultrapassou R$ 45 milhões.



Voz dos expositores



Entre os confirmados está a rede Açaí Formosa, que participa pelo terceiro ano consecutivo. O diretor de Operações, Lucas Ponciano, aposta em resultados ainda mais expressivos em 2025. “Mesmo com o mesmo espaço de 12 m², investimos em estratégias para melhorar a retenção de visitantes e criar um ambiente mais propício a conversas de negócios”, afirma.



Já a contadora Kályta Caetano, da MaisMei, destaca o contato direto com microempreendedores como diferencial. “Ano passado, atendi centenas de MEIs de forma online. Agora, quero fortalecer esse vínculo presencialmente, oferecendo suporte e tirando dúvidas em tempo real”, explica.



Diversidade de produtos e serviços



A lista de expositores do Grande ABC é variada: de cosméticos, roupas e alimentos artesanais a consultorias empresariais, tecnologia, energia solar, brinquedos educativos, lavanderia self-service e até oficinas mecânicas móveis sustentáveis.



Além das marcas já conhecidas, os visitantes encontrarão novidades em áreas como bem-estar, marketing digital, consórcios, joias autorais e produtos étnicos.



Conteúdo e networking



Organizada em sete eixos temáticos — que vão de inovação e tecnologia a ESG e comportamento empreendedor —, a feira é apontada como espaço estratégico para quem busca abrir ou expandir negócios. “É uma oportunidade única de visualizar tendências e planejar o futuro das empresas”, avalia Maiara Cristina Adorni, consultora do Sebrae-SP.



Serviço



- 14ª Feira do Empreendedor 2025

- 15 a 18 de outubro (quarta a sábado)

- Das 10h às 20h

- São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo

- Entrada gratuita

- Mais informações: feiradoempreendedor.sebraesp.com.br