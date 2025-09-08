DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Economia Titulo São Paulo Expo

Grande ABC dobra presença na Feira do Empreendedor 2025

Sessenta empresários da região já confirmaram participação, mais que o dobro do registrado em 2024, quando apenas 24 marcas locais estiveram no evento

Natasha Werneck
08/09/2025 | 17:00
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Grande ABC vai chegar com força redobrada à 14ª edição da Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae-SP entre os dias 15 e 18 de outubro no São Paulo Expo. Sessenta empresários da região já confirmaram participação, mais que o dobro do registrado em 2024, quando apenas 24 marcas locais estiveram no evento.

Considerada a maior vitrine de negócios da América Latina, a feira deve atrair mais de 120 mil visitantes ao longo de quatro dias e movimentar milhões em novos contratos — só na última edição, o volume de negócios ultrapassou R$ 45 milhões.

Voz dos expositores

Entre os confirmados está a rede Açaí Formosa, que participa pelo terceiro ano consecutivo. O diretor de Operações, Lucas Ponciano, aposta em resultados ainda mais expressivos em 2025. “Mesmo com o mesmo espaço de 12 m², investimos em estratégias para melhorar a retenção de visitantes e criar um ambiente mais propício a conversas de negócios”, afirma.

Já a contadora Kályta Caetano, da MaisMei, destaca o contato direto com microempreendedores como diferencial. “Ano passado, atendi centenas de MEIs de forma online. Agora, quero fortalecer esse vínculo presencialmente, oferecendo suporte e tirando dúvidas em tempo real”, explica.

Diversidade de produtos e serviços

A lista de expositores do Grande ABC é variada: de cosméticos, roupas e alimentos artesanais a consultorias empresariais, tecnologia, energia solar, brinquedos educativos, lavanderia self-service e até oficinas mecânicas móveis sustentáveis.

Além das marcas já conhecidas, os visitantes encontrarão novidades em áreas como bem-estar, marketing digital, consórcios, joias autorais e produtos étnicos.

Conteúdo e networking

Organizada em sete eixos temáticos — que vão de inovação e tecnologia a ESG e comportamento empreendedor —, a feira é apontada como espaço estratégico para quem busca abrir ou expandir negócios. “É uma oportunidade única de visualizar tendências e planejar o futuro das empresas”, avalia Maiara Cristina Adorni, consultora do Sebrae-SP.

Serviço

- 14ª Feira do Empreendedor 2025

 15 a 18 de outubro (quarta a sábado)

 Das 10h às 20h

 São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo

 Entrada gratuita

 Mais informações: feiradoempreendedor.sebraesp.com.br


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


