Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Política Titulo

Bolsonaro pede a Moraes autorização para ir a hospital após sessões de julgamento no STF

08/09/2025 | 14:53
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta segunda-feira, 8, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para realizar um procedimento médico em Brasília no próximo domingo, 14, dois dias após a última sessão prevista do julgamento da ação penal do golpe, na qual é réu.

No requerimento encaminhado a Moraes, relator do caso, a defesa solicita permissão para que Bolsonaro se desloque até o Hospital DF Star, onde deverá passar por procedimentos descritos como "exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus" (retirada de pequenas lesões ou manchas de pele).

O julgamento será retomado nesta terça-feira, 9, às 9h, na Primeira Turma do STF, com a leitura do voto de Alexandre de Moraes. A expectativa é de que a análise se estenda até a sexta-feira, 12, quando deve ser fixada a dosimetria das penas - em caso de condenação.


